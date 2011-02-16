داوری آثار رسیده به جشنواره "ق..." به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "ق..." در دو بخش کلاسیک و نو و با موضوع آزاد توسط کانون اندیشه دانشجوی مسلمان و با همکاری حوزه هنری و همراهی شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و خانه شهریاران جوان برگزار می‌شود.

داوری آثار رسیده به جشنواره در بخش کلاسیک بر عهده اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود حبیبی کسبی و بخش نو بر عهده مصطفی علی پور، علی محمد مودب و مهدی مظفری ساوجی بوده است.

جشنواره "ق..." با هدف تلفیق علم و هنر، کشف استعدادهای نو در دانشگاه‌ها، بازشناخت فرهنگ ادبی و ایجاد جریانهای ارزشی و متعالی به ویژه در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.