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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۰

داوری آثار رسیده به جشنواره "ق..." به پایان رسید

داوری آثار رسیده به جشنواره "ق..." به پایان رسید

داوری آثار رسیده به نخستین جشنواره شعر دانشجویان فنی مهندسی تهران با عنوان " ق... " با بررسی حدود 600 اثر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره "ق..." در دو بخش کلاسیک و نو و با موضوع آزاد توسط کانون اندیشه دانشجوی مسلمان و با همکاری حوزه هنری و همراهی شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و خانه شهریاران جوان برگزار می‌شود.

داوری آثار رسیده به جشنواره در بخش کلاسیک بر عهده اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود حبیبی کسبی و بخش نو بر عهده مصطفی علی پور، علی محمد مودب و مهدی مظفری ساوجی بوده است.

جشنواره "ق..." با هدف تلفیق علم و هنر، کشف استعدادهای نو در دانشگاه‌ها، بازشناخت فرهنگ ادبی و ایجاد جریانهای ارزشی و متعالی به ویژه در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود.

نتایج داوری جشنواره "ق... "  به زودی اعلام می‌شود.
 

کد مطلب 1255498

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