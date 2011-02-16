اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل تعاون استان سمنان عصر چهارشنبه در خصوص این تعاونی گفت: این شرکت تعاونی اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی در سطح استان می باشد که در حوزه صنایع تبدیلی شیر واقع در منطقه محروم پشتکوه بخش شهمیرزاد ایجاد شده است.

عبدالمجید بامری افزود: این شرکت تعاونی اولین شرکت تعاونی فراگیر ملی در استان سمنان است که با عضویت 500 نفر از افراد سه دهک پائین درآمدی جامعه تشکیل شده است.

به گفته وی، هدف از تشکیل این شرکت تعاونی را فقر زدایی و توانمند سازی خانوارهای کم بضاعت و سه دهک پائین جامعه، توزیع عادلانه درآمدها و کاهش اختلافات طبقاتی، ایجاد و افزایش اشتغال پایدار، تحکیم زیرساختهای اقتصادی است.

بامری خاطر نشان کرد: با توجه به پتانسیلهای بالقوه و بالفعل در این استان، تشکیل این تعاونی ها می تواند فرصت مناسبی برای رشد و توسعه تعاونی ها و کاهش تصدی گری های دولت و مشارکت بیشتر مردم باشد.

وی تصریح کرد: با بسیج همگانی باید این فرصت ها را تبدیل به ثروت کرد و تعاون را گسترش داد تا مردم از اثرگذاری بخش تعاون اطمینان حاصل کرده و با حضور فعالانه موجب موفقیت بخش تعاون در کشور شود.