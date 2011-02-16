25بهمن اشتباه فاحش سیاسی سران فتنه بود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در اولین همایش دانشجو، نظم و امنیت با بیان اینکه سران فنته می تواننستند در 22 بهمن با مردم همراه شوند افزود: در تاریخ این اشتباهات به نام این افراد رقم می خورد.

وی ضمن درخواست از مراجع زیربط برای پیگیری این موضوع اظهارداشت: بیگانگان 32 سال است که با این انقلاب دشمنی می کنند و برخی عناصر داخلی هم از جمله منافقین، فرقه ضاله و مزدوران داخلی نیز که از انقلاب سیلی خورده اند به این تشنجها دامن زدنه اند هرچند که انتظار ماهم این نیست که این افراد با انقلاب همراه باشند.

آیت الله دری نجف آبادی.این مخالفتهارا ناشی از هوای نفس دانست و گفت: کار این افراد از روی عقل و خرمندی نیست و نشانه هوی و هوس ، نفسانیات، قدرت طلبی و تعارض است.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را پرشورتر از گذشته دانست و گفت: راهپیمایی امسال در 130 نقطه از استان برگزار شد و در شهر اراک نیز نزدیک به 200 هزار نفر شرکت کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نظم را یکی از کلیدی ترین مفاهیم عالم هستی دانست و اظهارداشت: اسلام به نظم اهمیتی می دهد و تما شعائر الهی برای نظم آمده اند چراکه در سایه نظم جامعه رشد می کند.

نماینده ولی فقیه در ساتان مرکزی نظم و امنیت را مکمل یگدیگر دانست و گفت: نظم و امنیت همزاد یکدیگرند و بدون نظم، امنیت از بین می رود و هرج و مرج و بی نظمی در جامعه و در پی آن بی عدالتی بوجود می آید..