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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

خبر فوری/

شمار مجروحان درگیری های لیبی به 38 نفر رسید

شمار مجروحان درگیری های لیبی به 38 نفر رسید

شبکه های تلویزیونی عرب زبان لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که شمار زخمی ها در درگیری های شهر "بن غازی" لیبی به 38 نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که درگیری شهروندان معترض لیبیایی با نیروهای امنیتی و پلیس این کشور در شهر بن غازی همچنان ادامه دارد.

شمار زخمی های این درگیری ها به 38 نفر افزایش یافته است. معترضین خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لیبی هستند.

فعالان لیبیایی به ویژه فعالان اینترنتی در شبکه اجتماعی فیس بوک و وبلاگ های خود طی فراخوانی از شهروندان این کشور خواسته اند تا در روز 17 فوریه(28 بهمن) همزمان با ششمین  سالگرد تظاهرات شهر بن غازی در سال 2005 تظاهرات گسترده برپا کنند. گفتنی است نیروهای امنیتی رژیم لیبی تظاهرات در آن سال را به شدت سرکوب کردند.

کد مطلب 1255501

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