176 میلیون سهم در بورس تهران تغییر مالکیت یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاران بازار برای جابجایی 176 میلیون سهم بیش از 538 میلیارد ریال از طریق کارگزاران به حساب فروشندگان واریز کردند.

کل مبادلات امروز بورس تهران در 13 هزار و 896 بار دادوستد انجام شد که در نهایت شاخص کل بورس 82.1 واحد کاهش یافت و به مجموع 22 هزار و 188 واحد رسید.

همچنین شاخص بازار اول با 53.4 واحد کاهش به عدد 18 هزار و 619 واحد رسید و شاخص بازار دوم با 233 واحد کاهش رقم 28 هزار و 725 واحد را تجربه کرد. مجموع شاخص شناور آزاد با 101 واحد کاهش به رقم 28 هزار و 13 واحد رسید.



