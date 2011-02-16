17 هزار نفر متقاضی اشتغال در البرز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جوانمردی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی اداره کل تعاون استان البرز با اصحاب رسانه اظهار داشت: این آمار بیانگر آن است که مردم نقشی اساسی در پیکره اقتصادی استان البرز دارند.

وی افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم تعاون در ا قتصاد کشور به 25 درصد برسد بنابراین لازم است با اطلاع رسانی مناسب از ظرفیت های بخش تعاون این مهم محقق شود.

این مسئول با اشاره به اینکه توجه جدی به بخش تعاون می تواند گامی بسیار مهم در جهت رفع مشکل بیکاری درکشور باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به روح حاکم در اصول مختلف 43 و 44 قانون اساسی می توان بخشی از فرایند ایجاد اشتغال را از طریق این حوزه درراستای بهره مندی از مشارکت مردمی به تعاون واگذار کرد.

17 هزار متقاضی اشتغال در البرز

جوانمردی در ادامه سخنان خود تعداد متقاضیان اشتغال در استان البرز را 17 هزار و 500 نفر ذکر کرد و گفت: این افراد با مراجعه با سایت اشتغال اداره تعاون ثبت نام کرده اند که هم اکنون پالایش این افراد بر اساس جنسیت، میزان تحصیلات و میزان علاقه مندی در حوزه های مختلف در دست انجام است.

وی افزود: توانمند سازی و مشاوره اشتغال به متقاضیان از جمله اقداماتی است که پس از پالایش این افراد صورت می گیرد تا توانمندی افراد مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته این مسئول ارائه اطلاعات لازم به این افراد می تواند علاوه بر شناسایی افراد بیکار در سطح استان گامی مهم در جهت معرفی ظرفیت های بخش تعاون به ویژه در حوزه خدمات مختلف آن به شمار رود.

راه اندازی بنیاد توسعه کارآفرینی در البرز

مدیر کل تعاون استان البرز همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون در این استان خبر داد و گفت: این بنیاد تا پایان سال جاری در سطح استان راه اندازی می شود تا می تواند به اشتغال و سرمایه گذاری استان کمک قابل توجهی کند.

وی افزود: در وزارت تعاون 600 عنوان کاری در زمینه فرصت های سرمایه گذاری مشخص شده است که با اطلاع صحیح از آنها می توان نقشی اساسی در سطح استان ایفا کرد.