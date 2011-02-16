13 هزار زندانی جرائم مالی و مهریه در زندانهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون، بالغ بر سه هزار نفر از زندانیان محکومان مالی با کمکهای مالی دولتی، مردمی و بیمه‌ها آزاد شده‌اند گفت: براساس آمار موجود، در حال حاضر بیشترین تعداد زندانیان جرایم مالی را محکومان چک به خود اختصاص داد‌ه‌اند.

وی افزود: پس از چک، تصادفات، مسائل مهریه و نفقه در ردیفهای بعدی به عنوان بیشترین علل زندانیان جرایم مالی قرار دارند.

اسماعیلی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش زندانیان جرایم مالی اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از زندانیان سراسر کشور را جرایم مالی به خود اختصاص داده‌اند که ادامه این روند سبب افزایش تعداد این نوع زندانیان‌ می‌شود.

وی فراهم کردن شرایط به منظور پیشگیری از جرایم را مهم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان سراسر کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند که بر این اساس و با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه‌ می‌توان از کشیده شدن فرد به انجام کارهای بزه جلوگیری کرد.

عضو هیئت مدیره ستاد دیه کشور جذب اعتبارات برای فضای زندانها با توجه به جمعیت زندانی، اجرای هرچه بهتر برنامه‌های اصلاحی و بازپروری در دوران زندانی بودن افراد، اصلاح برخی از قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی و نیز همکاری قوای حاکمیتی به منظور اجرای مناسب برنامه‌های پیشگیرانه را از جمله اقدامات در راستای کاهش تعداد زندانیان جرایم مالی عنوان کرد.