35 هزار واجد شرایط مسکن در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن مازندران در استانداری افزود: 55 هزار و 69 نفر در مازندران بر اساس آمار وزارت تعاون شرایط دریافت مسکن داشته که نسبت به پالایش و شناسایی 35 هزار نفر در استان اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد: تعهد استان مازندران برای احداث مسکن در مازندران، 32 هزار و 250 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران با اشاره به اینکه تاکنون مراحل اخذ پروانه، پی سازی، اسکلت و سفت کاری و نازک کاری در سطح واحدهایی از استان انجام شد تصریح کرد: مازندران از حیث نازک کاری رتبه اول را در طرح مسکن مهر دارد.

رسولی با بیان اینکه تعهد احداث مسکن در طرح مسکن مهر مازندران در سال 90 بالغ بر 28 هزار خانوار بوده است یادآور شد: تاکنون 124 درصد از اهداف سال 89 و 21 درصد از اهداف احداث مسکن در سال 90 اجرایی شده است.

دبیر شورای مسکن مازندران در ادامه با اشاره به اینکه 57 درصد از اهداف ساخت طرح مسکن مهر مازندران در سالهای 89 و 90 جلو هستیم افزود: گروه ویژه ای از ثبت نام شدگان و متقاضیان واجد شرایط در استان شناسایی که تا نیمه نخست اسفندماه برای تحویل زمین آنان اقدام می شود.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی مازندران در مستندسازی آمارها مشکل دارند اظهار داشت: کارشناسان خبره ای باید در این زمینه در ادارات به کارگیری شوند.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده ارائه اطلاعات در مسکن مهر باید از سوی ادارات مرتبط رفع شود افزود: تسهیلات دولت برای ساخت و مقاوم سازی مسکن روستایی و شهری قابل ستایش است.