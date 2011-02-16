نامزدهای نخستین جایزه ادبی "چراغ مطالعه" معرفی شدند

ابوذر قاسمیان دبیر نخستین جایزه "چراغ مطالعه" در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان داوری و معرفی نامزدهای جایزه خبر داد و گفت: بر اساس رای هیئت داوران متشکل از ابوتراب خسروی، علی خدایی، احمد آرام، احمد اکبرپور و علیرضا محمودی ایرانمهر نامزدهای نخستین دوره جایزه ادبی چراغ مطالعه بدون اولویت معرفی شدند.

وی ادامه داد: "برف محض" نوشته معین فرخی از قزوین، "کنترل" نوشته سحر افاضلی از تهران، "گرمابه زیبا" نوشته آرش صادق بیگی از تهران، "ملاح‌های آبی پوش" نوشته وحید افتخارزاده از سبزوار، "دردسرهای جاذبه" نوشته رضا بهاری زاده از شیراز، "عروسکی که مثل آتشفشان منفجر می‌شود" نوشته وحیده ابراهیم زاده از مشهد، "برقرار باد قدرت دزدی" نوشته بهزاد ناظمیان پور از شاهرود، "عاشیق" نوشته مرضیه ستوده از تورنتو کانادا، "لب جیحون" نوشته مصطفی انصافی از کرج، "شمشادهای کوتاه" نوشته آتوسا افسری از مشهد نامزدهای بخش اصلی جایزه هستند.

دبیر نخستین جایزه ادبی "چراغ مطالعه" توضیح داد: داوری مرحله اول و دوم بر عهده حسین لعل بذری، کرم رضا دریکوندی،محمدعلی دستمالی و مرضیه جوکار بوده است. برنده نهایی و شایستگان تقدیر در مراسمی اعلام می شوند و اگر مراسمی برگزار نشود، جوایز به نشانی برندگان فرستاده خواهد شد.

قاسمیان در پایان اشاره کرد: در بخش ویژه جایزه شرکت کنندگان، با رای داوران افتخاری، روح اله سلیمانی از خرم آباد، فرحناز علیزاده از تهران، بهار طاهری از کرج، لیلا برزگر از شیراز و علم ناز حسن زاده از دانمارک داستان‌های "همه زن‌ها شبیه به هم‌اند" از سپیده سیاووشی، "برف محض" از معین فرخی، "عروسکی که مثل آتشفشان منفجر می شود" از وحیده ابراهیم زاده، "عاشیق" از مرضیه ستوده، "نجات یافتگان مثلث برمودا" از محمدرضا زمانی نامزد جایزه شدند.