سهمیه بنزین و گازوئیل اسفندماه تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با انتشار گزارشی ضمن تایید گزارش امروز خبرگزاری مهر از تثبیت سهمیه بنزین و گازوئیل خودروهای شخصی و عمومی در اسفند ماه سالجاری خبر داد.

بر این اساس اسفند ماه امسال میزان سهمیه و قیمت حاملهای انرژی در حوزه حمل و نقل متناسب با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای وسایط نقلیه بنزین سوز، گازسوز و گازوئیل سوز تعیین شده است.

میزان سهمیه و قیمت بنزین اسفند مطابق با روال گذشته هیچ گونه تغییری نکرده است که این سهمیه از ساعت 24 روز سی ام بهمن در کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز می شود.

در ماه پایانی سالجاری سهمیه خودروهای شخصی 60 لیتر، تاکسی بنزینی 500 لیتر، تاکسی دوگانه سوز 300 لیتر، تاکسی برون شهری 750 لیتر، آژانس و مسافربر شخصی 300 لیتر، وانت نوع یک 200 لیتر، وانت نوع دو 400 لیتر و موتورسیکلت 25 لیتر در نظر گرفته شده است.



سهمیه خودروهای گازوئیلی هم برابر سهمیه قبلی بوده و به منظور تامین نیاز خودروهای دیزلی عمومی در روزهای پایانی سال ترتیبی اتخاذ شده تا این خودروها دچار هیچ گونه مشکلی در استفاده از سوخت نشوند.