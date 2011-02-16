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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

سردار نوروزی مطرح کرد:

نقش موثر دوره های استانداردسازی رفتار پلیس در افزایش رضایت مردم

نقش موثر دوره های استانداردسازی رفتار پلیس در افزایش رضایت مردم

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نقش موثر دوره های استانداردسازی رفتار پلیس در افزایش سطح رضایتمندی مردم مطابق بررسی ها در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار بهرام نوروزی در مراسم اختتامیه کلاس آموزش استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان نیروی انتظامی لرستان در سخنانی با تشریح اهداف برگزاری این دوره های آموزشی اظهار داشت: دوره های استانداردسازی رفتار کارکنان تاثیر بسزایی در ارتباط سازنده نیروهای پلیس با مردم داشته است.

وی ادامه داد: رفتار مناسب و پاسخ گویی درست و صحیح به مراجعین ارتقا احساس امنیت و رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی دارای رویکرد اجتماعی و فرهنگی است، خاطر نشان کرد: با این اوصاف کارکنان نیروی انتظامی باید با داشتن صعه صدر و به کار بردن ادبیات مناسب، رعایت خوش قولی و امانت داری، فروتنی در برابر مردم و احترام به شخصیت افراد، سرلوحه قرار دادن نظم و انضباط و عطوفت و مهربانی، صلابت پلیس را در جامعه به بهترین شکل ممکن نمود عینی بخشند.

سردار نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت زیربنای توسعه هر جامعه است، عنوان کرد: درسایه وجود امنیت پیشرقت در تمام زمینه ها حاصل خواهد شد.

وی شزط موفقیت در حوزه پیشگیری را همکاری و تعامل مردم و پلیس دانست و بیان داشت: رسانه های گروهی نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم به ویژه در حوزه پیشگیری بر عهده دارند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور با اشاره به برگزاری دوره های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان یادآور شد: هدف اصلی برگزاری این دوره ها نهادینه کردن الگوهای رفتاری مطلوب برای کارکنان ناجا و رضایتمندی شهروندان است.

سردار نوروزی همچنین با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: بصیرت و ولایت مداری دو عامل مهم و موثر در غلبه بر توطئه های دشمنان بوده است.

کد مطلب 1255510

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