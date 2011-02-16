شهرداری سنندج از چهار فرهیخته فرهنگی کردستان تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در این مراسم که ظهر چهارشنبه با حضور جمعی مدیران، کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و خانواده های آنها برگزارشد از چهار فرهیخته کردستان در عرصه های فرهنگ، هنر و ادب این استان تجلیل و تقدیر شد.

در این مراسم از ادیب و شاعر کردستانی "محی الدین حق شناس"، هنرمند فرهیخته رشته نازکاری "علی اکبر نعمتیان"، فرهیخته حوزه قرآن و معارف اسلامی "ماموستا نجم الدین هاشمی" و یکی از اساتید و پیشکسوتان تئاتر کردستان "هوشنگ معتمدی" تجلیل شد .

شهردار سنندج در این مراسم طی سخنانی گفت: تجلیل از کسانی که تمامی زندگی خود را در راه خدمت به فرهنگ و هنر ایران اسلامی گذرانده اند و خدمت ماندگاری برای جامعه انجام داده اند در رویکرد فرهنگی و اجتماعی شهرداری سنندج یک اصل مهم است .

مهدی حسام شریعتی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج از این به بعد به مناسبت های مختلف، از چهره های فرهیخته شهر در زمینه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، علمی و معنوی شهر تجلیل بعمل می آید .

وی تجلیل از فرهیختگان و چهره های ماندگار شهر را عامل مهمی در حفظ جایگاه واقعی آنها در جامعه دانست و اظهار داشت: تجلیل از این افراد در دوران حیات آنها امری پسندیده و نیکو است که باید تداوم داشته باشد .

حسام شریعتی، زحمتکشان عرصه های فرهنگی جامعه را معماران اصلی توسعه و پیشرفت همه جانبه شهر معرفی کرد و افزود: پایه و اساس تمامی حرکتهای شهرداری در همه زمینه ها منوط به همراهی فرهنگ عمومی و مشارکت شهروندان است که فرهیختگان شهر در پیشبرد برنامه های فرهنگی نقش محوری دارند .

شهردار سنندج بیان داشت: فرهیختگان و چهره های ماندگار شهر بعنوان اساتید و راهنمای مدیران شهری باید در انجام برنامه های شورای اسلامی و شهرداری پشتیبان معنوی و فکری آنها باشند .

وی افزود: آمادگی بستر فرهنگی و افکار عمومی شهر قبل از انجام برنامه های عمرانی و اقتصادی شهرداری در راستای توسعه و پیشرفت شهر و سرعت بخشیدن به کارها امری ضروری است که فرهیختگان باید در این مهم شهرداری را یاری کنند.