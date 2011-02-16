عدم انطباق بخشی از تولید با نیاز بازار چالش پیش روی فرش دستباف ایران

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی ملکی جو پیش از ظهر چهارشنبه در میزگرد بازار‌شناسی و راهکارهای ورود فرش دستباف ایران در بازارهای جدید که در سالن همایش‌های مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، عدم انطباق بخشی از تولیدات کشور با نیاز بازارهای جهانی را چالش صادرات فرش دستباف ایران عنوان کرد و افزود: ما عموما فرشی را تولید می‌کنیم که بازار نمی‌خواهد و یا فرشی را تولید نمی‌کنیم که بازار خواهان آن است.



با توجه به تغییر معماری‌ها سایز فرش‌های تولیدی باید تغییر کند



وی با تاکید بر اینکه برای تولید باید همه عوامل را در نظر گرفت، تصریح کرد: برای مثال با توجه به تغییر ساختمان‌ها و معماری آن‌ها باید تغییراتی را در سایز فرش‌ها به وجود آورد در حالی که ما می‌بینیم فرش در‌‌ همان ابعاد قبلی بافته می‌شود و مدت‌های زیادی در انبار می‌ماند.



ملکی جو با بیان اینکه امروز شرایط تغییر کرده است، خاطر نشان کرد: زمانی بشر در روند رو به رشد خود در اقتصاد و بازرگانی، فکر می‌کرد کیفیت همه چیز است و به همین دلیل آن را ارتقا داد، بعد از آن یک دیدگاه جدید مطرح شد و آن هم قدرت به فروش رساندن محصولات بود، اما بعد‌ها قدرت به دست بازار یابی افتاد یعنی تولیدکننده و صادرکننده‌ای که محصول خوب و قدرت فروش دارد باید قبل از آن بازار‌شناسی بداند و بر اساس آن تولید کند.



وی اضافه کرد: در گذشته افراد تنها برای خود می‌بافتند و به بازاریابی اجتماعی توجه نداشتند اما بعد‌ها نفع رساندن به جامعه مورد توجه قرار گرفت و کارگاه‌های انفرادی به کارگاه‌های بزرگ و مجتمع‌های کارگاهی ارتقا یافت.



باید برای دوران تشدید تحریم، بازارهای جایگزین پیدا کنیم



معاون امور بازاریابی مرکز ملی فرش ایران در بخش دیگری از سخنان خود توجه به بازارهای جایگزین به منظور صادرات فرش را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای شرایط ویژه و دوران تشدید تحریم به فکر بازارهای جایگزین باشیم و توجه به بازارهای چین و برزیل برای این منظور بسیار مطلوب است.



نباید در مقابل تغییرات در بازار روز دنیا مقاومت کرد



وی با تاکید بر اینکه نباید در مقابل تغییرات مقاومت کرد، اظهار داشت: امروزه نرم افزارهای طراحی برای فرش تولید شده است که هم سرعت را بالا می‌برد، هم قدرت انعطاف می‌دهد و هم هزینه را کاهش می‌دهد که کمک می‌کند مطابق با سلیقه مشتری و به سرعت کار را تحویل داد اما برخی هنوز در مقابل آن مقاومت و تنها برای کشیدن یک نقشه ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و این هزینه تمام شده را بالا می‌برد.



در تولید فرش از تکنولوژی روز بهره گرفته شود



ملکی جو خاطر نشان کرد: باید به روند تغییراتی که در دنیا در حال اتفاق افتادن است توجه و خود را برای آن آماده کنیم و هم سو با آن حرکت نموده و از تکنولوژی روز بهره بگیریم و آن را ارتقا تا قیمت تمام شده را کاهش دهیم.