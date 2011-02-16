افزایش تولیدات اکسیر به 170 قلم دارو / سهم 45 درصدی از صادرات

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سید فرزان آل نبی در جریان بازدید هیئت تجاری سرمایه گذاری کشور عراق از این کارخانه در سخنانی اظهار داشت: شرکت اکسیر به عنوان بزرگترین شرکت داروسازی کشور 10 درصد کل بازار دارویی ایران را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه این شرکت به عنوان بزرگترین صادر کننده دارو در ایران محسوب می شود، خاطر نشان کرد: شرکت دارو سازی اکسیر شرکتی پویا با تعهد اجتماعی در تراز جهانی محسوب می شود.

مدیر کارخانه اکسیر شهرستان بروجرد با بیان اینکه این شرکت برای ارتقا سلامت انسانها از طریق ارائه راه حل های نوآورانه دارویی، درمانی و بهداشتی تلاش می کند، ادامه داد: کارخانه اکسیر بروجرد در زمینی به وسعت 36 هکتار احداث شده است.

آل نبی یادآور شد: شرکت داروسازی اکسیر طی چهار سال گذشته به عنوان بهترین شرکت صادر کننده کشور شناخته شده است.

وی با بیان اینکه این شرکت همچنین به عنوان شرکت برگزیده سبز کشور معرفی شده است، بیان داشت: شرکت اکسیر در حال حاضر 45 درصد صادرات دارویی کشور معادل 26 میلیون دلار را در اختیار دارد.

مدیر کارخانه اکسیر شهرستان بروجرد با اشاره به تولید 130 نوع محصول تا پایان سال گذشته در این کارخانه، ادامه داد: تا پایان سالجاری تعداد محصولات دارویی در شرکت اکسیر به 170 نوع دارو خواهد رسید.

آل نبی با بیان اینکه این شرکت تنها تولید کننده انسولین در ایران است، عنوان کرد: مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی از جمله زمینه های فعالیت این شرکت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر محصولات دارویی تولید شده در شرکت اکسیر به بیش از 20 کشور دنیا صادر می شود.