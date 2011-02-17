"پرسه در مه"؛ هنرمند و مسیر خلق اثر هنری

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پرسه در مه" دومین تجربه کارگردانی بهرام توکلی پس از فیلم ستایش شده "پابرهنه در بهشت" است، فیلمی که تفاوت‌های اساسی با اولین ساخته این کارگردان دارد. "پرسه در مه" مانند "پابرهنه در بهشت" روایتی ذهنی دارد، در دنیای ذهن هنرمند (شهاب حسینی) قصه‌ای روایت می‌شود که نسبت آن با رویا و واقعیت مشخص نیست و همین می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد.

شهاب حسینی و لیلا حاتمی در نمایی از "پرسه در مه"

در لایه اول، فیلم درباره زندگی مشترک زوجی است که از عشق شروع کرده‌اند و به پایان راه رسیده‌اند، اما در لایه‌های بطئی فیلم نمایش اندوه و دشواری روحی است که یک هنرمند برای خلق اثر هنری پشت سر می‌گذارد، آهنگساز جوان برای رسیدن به موسیقی مورد علاقه‌اش خود را در هنر فنا می‌کند، پایان فیلم جایی است که زن (لیلا حاتمی) و مرد جوان در روزهای آغازین رابطه شان هستند و فیلم با امید به پایان می‌رس.

فیلم از جنس فیلم‌های عامه‌پسند و پرمخاطب این روزها نیست، اما روایتی جذاب دارد، حضور لیلا حاتمی و شهاب حسینی شیرین و گرم است، فیلم روایتی پر از جزئیات دارد. "پرسه در مه" از دیروز چهارشنبه 27 بهمن‌ماه و پس از یک سال انتظار روی پرده می‌رود، تماشایش را از دست ندهید.