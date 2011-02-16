عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال صبای قم در خصوص دیدار این تیم برابر شهرداری تبریز به خبرنگار مهر گفت: ما و شهرداری تبریز در آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر شرایطی یکسان داشته و نتایج خوبی کسب کرده‌ایم. اعتقاد دارم بازی روز جمعه ما هم جذاب و تماشایی خواهد بود، چرا که هم تیم ما به دنبال پیروزی است و هم تیم شهرداری.

وی با ابراز رضایت از شرایط ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به ویژه زمین چمن این ورزشگاه گفت: متاسفانه شرایط زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) قم مطلوب نیست به همین خاطر در خارج از خانه بهتر از داخل خانه نتیجه می گیریم. اطمینان دارم در بازی روز جمعه نیز به مراتب بهتر از هفته گذشته عمل خواهیم کرد و برای کسب سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم این تیم را یک تیم تاکتیکی خواند که روی زمین بهتر بازی می کند و افزود: اگر بتوانیم در دیدارهای نیم فصل دوم لیگ برتر چهار پیروزی خارج از خانه یا بیشتر از آن کسب کنیم، شانس دستیابی به یکی از رتبه‌های بالای جدول را خواهیم داشت. در غیر اینصورت اگر شخصیت بازیکنان این باشد که پیروزی و باخت برای آنها تفاوت نکند، قطعا در کمرکش جدول جای خواهیم گرفت.

ویسی در خاتمه تصریح کرد: فرزاد حاتمی را به علت محرومیت و حامد لک و احمد تقوی را به دلیل آسیب دیدگی در دیدار با شهرداری تبریز در اختیار نخواهیم داشت و باید در غیاب آنها به میدان برویم.

تیم فوتبال صبای قم در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری از ساعت 15 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به دیدار شهرداری این شهر خواهد رفت.