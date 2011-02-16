بی توجهی به اصول علمی در برخی مراکز ترک اعتیاد خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر درخرم آباد، حسن شریعت نژاد در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم آباد در سخنانی به تشریح ابعاد و عواقب اعتیاد در جامعه پرداخت و اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد، مبارزه با این بلای خانمان سوز و درمان معتادان از جمله وظایف ستاد مباره با مواد مخدر است.

وی خطاب به اعضای این ستاد گفت: باید با دیدگاهی اجرایی و کاربردی و با بهره گیری از تمام امکانات خروجی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر را به سمت نمود عینی و واقعی مبارزه با اعتیاد سوق داد.

فرماندار شهرستان خرم آباد به بیماری های شایع در میان معتادان و خطرات آن برای جامعه اشاره کرد و گفت: به علت عدم رعایت بهداشت بیماری های خطرناکی از قبیل ایدز و هپاتیت در میان معتادان شیوع پیدا کرده که این امر هوشیاری حوزه بهداشت و درمان را ضروری کرده است.

شریعت نژاد ادامه داد: شبکه بهداشت و درمان خرم آباد باید با دقت و فعالیت هرچه بیشتر در راستای کنترل این بیماری ها در سطح جامعه اقدام کند.

وی همچنین به فعالیت برخی مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد در سطح شهرستان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: اگر چه بسیاری از این مراکز زحمات زیادی در راستای ترک اعتیاد و برگرداندن معتادان به جامعه متحمل می شوند و لی متاسفانه برخی از این مراکز به دور از روش های علمی و در مکان های غیر استاندارد مشغول به فعالیت هستند.

فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه تعدادی از کمپ های ترک اعتیاد بدون اخذ مجوز های لازم در حال فعالیت هستند، ادامه داد: این امرعلاوه بر عدم بهره وری لازم در برخی مواقع مشکلاتی را نیز در سطح جامعه ایجاد کرده است.

شریعت نژاد از مسئولین بهزیستی، علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان خواست تا با همکاری نیروی انتظامی نسبت به شناسایی و ساماندهی مراکز ترک اعتیاد سطح استان اقدام و از فعالیت کمپ های غیر مجاز جلوگیری کنند.