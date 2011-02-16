طرحهای خوبی برای توسعه منطقه طارم اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی در ستاد سرمایه گذاری استان با بیان اینکه رویکرد استان حمایت از توسعه صنعتی در مناطق محروم و فاقد سرمایه گذاری صنعتی است، افزود: یکی از این مناطق، شهرستان طارم است که برغم داشتن پتانسیل در زمینه های مختلف، سرمایه گذاری در آن به واسطه وجود مشکلات مختلف هنوز محقق نشده است.

وی ادامه داد: امکانی که در راستای توسعه سرمایه گذاری در مناطق محروم در اختیار استان قرار دارد این است که در شهرک های صنعتی حداقل قیمت زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران مصوب شود به گونه ای که بابت ارائه خدمات به سرمایه گذاران و در صورت سرمایه گذاری در مناطق محروم کمتر از پنج هزار تومان به ازای هر متر مربع واگذاری زمین از این افراد اخذ شود و در واقع در این صورت قیمت زمین صفر خواهد بود.

کریمی افزود: یک خط اعتباری مناسبی نیز از سوی بانک صنعت و معدن استان به مبلغ 100 میلیارد تصویب و ابلاغ شده که این اعتبار به توسعه صنعتی منطقه طارم اختصاص خواهد یافت علاوه بر این، بنیاد توسعه کارآفرینی برای کمک به متقاضیان انجام سرمایه گذاری در زمینه های مختلف وارد شده و امور مربوط به سرمایه گذاری در طارم را این بنیاد پیگیری خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با بیان اینکه این بنیاد انجام امور قبل، حین و بعد سرمایه گذاری در طارم را پیگیری خواهد کرد، افزود: با آماده سازی بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در طارم، شاهد یک تحرک مطلوب در زمینه سرمایه گذاری منطقه خواهیم بود و این امر می تواند برای توسعه این منطقه محروم استان بسیار قابل توجه باشد.

کریمی افزود: برغم اینکه سقف اعتباری استان در بانک صنعت و معدن یک میلیارد تومان است و در صورت وجود طرحی که نیاز به تسهیلاتی بیش از این مقدار دارد، طرح برای تصویب پرداخت تسهیلات باید به تهران برود و در آنجا تصویب شود، اما برای شهرک صنعتی طارم این مبلغ به 2 برابر افزایش یافته و در صورت نیاز تا سقف دو میلیارد تومان اعتبار برای انجام طرحی این امر در داخل استان مصوب خواهد شد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه هم اکنون متقاضیان زیادی در شهرک صنعتی شماره 1 زنجان برای سرمایه گذاری وجود دارد، طرح هایی که زمین گرفته و اجرایی نشده اند، این زمین ها از آنها گرفته شده و به متقاضیان جدید واگذار می شود.