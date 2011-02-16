دانشجویان و طلاب زنجانی خواستار محاکمه سران فتنه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این تجمعات اعتراضی، معترضان به محاکمه سران فتنه تاکید داشته و سران فتنه را بازیچه و دست پروده استکبار جهانی دانستند.

دانشجویان دانشگاه زنجان با تجمع در مقابل دانشکده فنی با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت حوادث اخیر خواستار مجازات سران فتنه وبرخورد قاطع قوه قضائیه با عوامل فتنه شدند.

در این بیانیه آمده است: بار دیگر سران فتنه در اقدام مزدورانه و به بهانه واهی حمایت از مردم مصر به دنبال استفاده ابزاری از این قیام بر آمده وایادی خود را به خیابانها کشید هاند تا بار دیگر اسباب سلب آسایش مردم شوند و بر ذلت خود بیفزایند.

دانشجویان دانشگاه زنجان در بیانیه خود اعلام کردند: آیا سران فتنه گر بودند که ندای حق طلبانه خیل عظیم مردمی در سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی را نشنیدند .

در این بیانیه اعلام شده است: بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با تاکید بر محاکمه سران فتنه در اسرع وقت ،سران فتنه را عوامل استکبار و دشمنان قسم خورده انقلاب می داند.



