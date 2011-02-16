بانک اطلاعات خبرنگاران و روزنامه نگاران کردستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصطفی شریعتی ظهر چهارشنبه در جمع سرپرستان خبرگزاری های استان کردستان، اظهار داشت: در راستای برنامه ریزی بهتر برای حمایت از فعالان رسانه ای در کردستان، بانک اطلاعاتی خبرنگاران و روزنامه نگاران کردستان ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با همکاری خانه مطبوعات استان و در جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین دسترسی سریع و آسان به وضعیت فعالیت های خبرنگاران و روزنامه نگاران این استان این طرح را اجرا می کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: در قالب اجرایی کردن این طرح اطلاعات اولیه از تعداد خبرنگاران فعال در سطح استان کردستان جمع آوری می شود و ارشاد اسلامی و یا سایر ادارات و سازمان های دولتی می توانند با استفاده از این اطلاعات برنامه ریزی مناسبی برای حمایت از خبرنگاران را اجرایی کنند.

شریعتی با اشاره به اهمیت فعالیت های رسانه ای در استان کردستان با توجه به شرایط منطقه و همچنین مرزی بودن این استان، عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر خبرنگاران کردستان با تمام توان در این عرصه خوش می درخشند و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه این جلسه مدیر خانه مطبوعات استان کردستان نیز بیان داشت: تمامی خبرنگاران فعال در رسانه های کشوری، استانی و دفاتر استانی خبرگزاری ها می توانند با تکمیل فرم مربوطه و تهیه مدارک لازم به عضویت بانک اطلاعاتی خبرنگاران و روزنامه نگاران کردستان درآیند.

سید محمد لطیف حسینی نسب افزود: خبرنگاران فعال در استان باید تا هفتم اسفند ماه نسبت به تهیه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه اقدام و آن را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا خانه مطبوعات استان کردستان تحویل دهند.