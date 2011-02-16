افزایش 45 درصدی مشارکتهای مردمی با پلیس در لرستان

سرهنگ کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخرم آباد اظهار داشت: با برگزاری کلاس دوره های تعالی رفتار کارکنان و همچنین خدمات رسانی بی منت به مردم در طول 10 ماه نخست سالجاری انتقادات و شکایات مردمی از پلیس شش درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در مدت زمان یاد شده روند تقدیر مردمی از پلیس نیز از رشد 45 درصدی برخوردار بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: معیار سنجش میزان کاهش انتقادات و افزایش تقدیر های مردمی از نیروی انتظامی استان لرستان بر اساس ارتباط حضوری و تلفنی مردم با دفتر نظارت همگانی 197 بوده است.

سرهنگ علیزاده با اشاره به ارائه پیشنهادهای مردمی از طریق این سامانه خاطر نشان کرد: در مدت زمان 10 ماه نخست سالجاری میزان پیشنهادهای مردمی در رابطه به عملکرد پلیس 16 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین به وضعیت تماس های مردمی با سامانه 110 به منظور انجام فوریت های پلیسی ادامه داد: در مدت زمان یاد شده 543 هزار و 697 تماس تلفنی با این سامانه ثبت شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان افزود: میزان تماس های گرفته شده با پلیس 110 حکایت از رشد 45 درصدی مشارکت مردمی در این زمینه دارد.