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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

7 هزار دانش آموز زنجانی به مناطق جنگی اعزام می شوند

7 هزار دانش آموز زنجانی به مناطق جنگی اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: بیش از هفت هزار دانش آموز پسر مقطع دوم دبیرستان از این استان در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ علیرضا مولایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی برای آموزش درس آمادگی دفاعی به هیچ عنوان اجباری نیست، افزود: اولین کاروان دانش آموزان استان روز 29 بهمن عازم این منطقه خواهند شد.
 
وی با اشاره به این که در مرحله اول اعزام دانش آموزان، پنج هزار و 700 نفر به استان خوزستان سفر خوهند کرد، ادامه داد: مرحله دوم اعزام ها از 16 فروردین سال آینده به مدت 13 روز ادامه خواهد داشت.
 
 سرهنگ مولایی اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و آشنایی دانش آموزان با رشادت های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس را از اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد و یادآور شد: دراین سفر 4 روزه دانش آموزان از مناطق عملیاتی والفجر 8، کربلای 5، دهلاویه و هویزه بازدید خواهند کرد.
 
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان برپایی رزمایش نیروهای بسیحی را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود با اجرای این برنامه، دانش آموزان از نزدیک با گوشه ای از زوایای پنهان جنگ تحمیلی آشنا شوند.
 
سرهنگ مولایی با اشاره به این که براساس پیش بینی های به عمل آمده در سال تحصیلی 91-90، دانش آموزان دختر نیز درقالب درس آمادگی دفاعی، به مناطق جنگی اعزام شوند، تصریح کرد: این اردوها با استفاده از بسترهای قانونی موجود برگزار شده و دانش آموزان داوطلبانه می توانند در کاروان های راهیان نور شرکت کنند.
 
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تاکید براین که حضور در مناطق جنگی، تاثیرات روحی و روانی مثبتی برای دانش آموزان به همراه خواهد داشت افزود: با توجه به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی دراین سفرها، قطعا تاثیرات مثبت آن چشمگیر خواهد بود.
 
سرهنگ مولایی به عدم دریافت وجه بابت اعزام دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان اشاره کرد و گفت: هیچ مبلغی دراین رابطه از والدین دانش آموزان دریافت نمی شود.
کد مطلب 1255531

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