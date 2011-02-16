احیای امامزادگان، فرهنگ افراد جامعه را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای مشترک اداری استان و شهرستان خدابنده و پیش از کلنگ زنی بقعه قیدار نبی (ع) تصریح کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود و مردم در پناه آن آرامش یابند.

حجت الاسلام محمدی، مساجد، تکایا، حسینیه ها و بقاع متبرکه کشور را سرمایه کشور در مقابله با پایگاه های دشمن دانست و افزود: بخشی از موقوفات متعلق به امامزاده هاست و امامزاده ها می توانند پایگاه مقابله با دشمنان باشند.

وی یادآور شد: سالانه بیش از 100 هزار نفر زائر به غیر از امامزادگان شهرهای مشهد، شهر ری، قم و شاهچراغ وجود دارد که اگر امامزادگان را احیا کنیم این تعداد افزایش می یابد و این به معنای بیمه فرهنگی جامعه است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، احیای وقف و موقوفات را نیازمند همت همگانی به ویژه مدیران عنوان کرد و اظهار داشت: مدیران باید در احیای موقوفات پیشتاز باشند و فرهنگ وقف را نیز برای افزایش این سرمایه در جامعه افزایش دهند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به احکام وقف و اسفتائات مقام معظم رهبری در رابطه با وقف گفت: موضوع مورد وقف باید طبق نیت واقف عمل شود و ایجاد هر گونه تغییری در نیت واقف جایز نیست و اشکال شرعی دارد.

وی با بیان اینکه اداراه بقعه با ولی امر مسلمین است اظهار داشت: متولی امر وقف متولی شرعی آن است و غیر متولی حق دخالت در آن را ندارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با اشاره به تغییر موقوفات تحت عنوان تبدیل به احسن خاطرنشان کرد: تبدیل موقوفات و تغییر آنها به بهانه تبدیل به احسن یعنی تبدیل به بهتر شدن جایز نیست و در بسیاری از موراد نیز تبدیل به بدتر می شود یا از بین می روذد.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه 662 عنوان نیات وقف وجود دارد اظهار داشت: نیات واقفان در راستای کمک به جامعه و منافع عمومی است و درست نیست که با عناوین مختلف آن را تغییر داد.

وی افزود: در اکثر موارد کمک ن را آن به فقرا، یتیمان، بیماران، دانشجویان بی بضاعت و سالمندان، فراهم اوردن امکانات ازدواج جوانان، ایجاد حوزه های علمیه جهت ترویج و تبلیغ دین، اصلاح خانواده ای که بنا به مسائلی در حال از هم پاشیدن است و تأمین نیازهای مالی حیوانات در فصل زمستان از جمله نیات واقفین است که همگی به نفع جامعه بوده و تغییر در آن جایز نیست.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، اینکه وقف مال بی حساب یا بدی است را از تبلیغات دشمنان اسلام دانست و گفت: شعار اسلام عدالت اجتماعی، کاهش فقر و فاصله طبقاتی است و چیزی بهتر از وقف برای تنظیم این موارد و رسیدن به آنها نیست.

با اشاره به بقعه قیدار نبی (ع) در شهر قیدار گفت: در کشور ما بقعه 33 پیلمبر وجود دارد که مهمترین آنها حضرت قیدار نبی (ع) است که بقعه آن حضرت باید مرجع و الگویی برای سایر بقاع باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده یک شهر موقوفی است، یادآور شد: وقف قیدار نبی (ع) نیز در سه موضوع خود پیامبر معصوم، کمک به فقرا و مستمندان و ایجاد حوزه علمیه صورت گرفته است که امیدواریم نیات واقف به طور کامل اجرا شود.