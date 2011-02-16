40 درصد امامزاده های استان زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی بقعه قیدار نبی (ع) در شهر قیدار با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در کشور در زنجان انجام شد و الگویی برای سایر استانهاست اظهار داشت: تا پایان سال آینده 100 امازاده موجود در استان با همکاری استان و اداره اوقاف بازسازی خواهد شد.

رئوفی نژاد تشکیل ستاد احیای موقوفات را از دیگر اقدامات ابتکاری استان ذکر کرد و افزود: تا کنون 80 میلیارد تومان از موقوفات استان رفع تصرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: مشکل وقف بقعه قیدار نبی (ع) نیز پس از گذشت 30 سال با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور، پیگیرهای اداره کل اوقاف و امور خیریه و معاون وزیر مسکن حل شد و امروز کلنگ زنی می شود.

استاندار زنجان افزود: طرح بقعه قیدار نبی (ع) با اعتبار یک میلیارد تومان که نیمی از آن توسط استان و بقیه از منابع اوقاف خواهد بود اجرا می شود.

رئوفی نژاد گفت: این طرح در بافت فرسوده شهر قیدار قرار دارد که 9 هکتار را شامل می شود و اجرای فاز اول از مرکز بقعه به سمت محدوده خواهد بود.

وی همچنین از احداث دانشگاه علوم قرآنی در شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: در راستای نیت واقف قیدار نبی (ع) جهت ترویج و تبلیغ قرآن کریم دانشگاه علوم قرآنی در این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

بقعه حضرت قیدار نبی (ع) در سال 719 به همت بانوبلغان خاتون همسر غازان خان مغول تجدید بنا شده است سپس گنبد آن در سال 751 (ه.ق) به دست استاد تیمورخان سلطانیه ای احیا و در قرن 11 (ه.ق) گچبری می شود.

گنبد این بقعه در عین سادگی بسیار جالب و به سبک خاصی ساخته شده است و از نوعگنبدهای زنگوله ای است.

همچنین مسجد جامع امروز که محل اجتماع و برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه است ومتعلق بودن این بنا به حضرت قیدار نبی (ع) با استشهاد 65 نفر از علمای طراز اول نیزمورد تایید قرار گرفته است و از معدود پیامبران الهی است که در کشورمان مدفون شده وصحت وجود بارگاه آن حضرت در این شهر مورد تایید تعدادی از علمای بزرگ شیعه قرارگرفته است.

حرم مطهر حضرت قیدار نبی (ع) در رونق این شهر سهم بسزایی داشته و همه روزهپذیرای زائران کثیری از نقاط مختلف کشورمان است که برای زیارت می آیند.