طرح بقعه قیدار نبی (ع) کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، طرح بقعه قیدار نبی (ع) با مساحت 9 هکتار با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، استاندار زنجان و سایر مسئولین استانی و مردم شهرستان خدابنده ظهر چهارشنبه کلنگ زنی شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه قیدار نبی (ع) تنها بقعه معصوم در منطقه شمالغرب کشور است، یادآور شد: حضرت قیدار نبی (ع) جد رسول خدا و فرزند حضرت اسماعیل (ع) است.

حجت الاسلام علی باقری خاطر نشان کرد: در حال حاضر با رفع مشکل تولیت بقعه قیدار نبی (ع) با همکاری مسئولین استانی و کشوری به اوقاف زنجان واگذار شد که هم اکنو کلنگ زنی می شود.

حجت الاسلام باقری اظهار داشت: طرح بقعه قیدار نبی (ع) در بافت فرسوده 9 هکتاری واقع شده است و در حدود هزار پلاک محدوده بقعه توسط شرکت عمران و بهسازی شهری خریداری و تغییر کاربری داده خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح از مرکز بافت و از خود امامزاده شروع می شود و سپس در فازهای بعدی طی سال های آینده اجرا خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از رفع تصرف بیش از 80 میلیارد تومان از موقوفات استان زنجان خبر داد و گفت: 45 امامزاده در سالجاری تخریب و بازسازی شده است.

بقعه حضرت قیدار نبی (ع) در سال 719 به همت بانوبلغان خاتون همسر غازان خان مغول تجدید بنا شده است سپس گنبد آن در سال 751 (ه.قبه ( دست استاد تیمورخان سلطانیه ای احیا و در قرن 11 (ه.ق) گچبری می شود.

گنبد این بقعه در عین سادگی بسیار جالب و به سبک خاصی ساخته شده است و از نوع گنبدهای زنگوله ای است.

همچنین مسجد جامع امروز که محل اجتماع و برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه است ومتعلق بودن این بنا به حضرت قیدار نبی (ع) با استشهاد 65 نفر از علمای طراز اول نیزمورد تایید قرار گرفته است و از معدود پیامبران الهی است که در کشورمان مدفون شده وصحت وجود بارگاه آن حضرت در این شهر مورد تایید تعدادی از علمای بزرگ شیعه قرارگرفته است.

حرم مطهر حضرت قیدار نبی (ع) در رونق این شهر سهم بسزایی داشته و همه روزه پذیرای زائران کثیری از نقاط مختلف کشورمان است که برای زیارت می آیند.