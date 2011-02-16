باید به دنبال بازارهای بالقوه برای صادرات فرش دستباف بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابوالفضل رجبیان پیش از ظهر چهارشنبه در میزگرد بازار‌شناسی و راهکارهای ورود فرش دستباف ایران در بازارهای جدید که در سالن همایش‌های مجتمع اداره اصناف قم برگزار شد، با تاکید بر ماندگاری فرش ایران در بازارهای جهانی بیان داشت: باید به فکر بازارهای بالقوه برای فرش دستباف ایران باشیم تا بتوانیم آن‌ها را به بازارهای بالفعل تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بنا به شرایطی مثل دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... یکی از بازارهای اصلی خود را از دست بدهیم باید بازار جایگزینی برای آن داشته باشیم که اخیرا هم در این خصوص از سوی مرکز ملی فرش ایران مطالعاتی در حال انجام است.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش قم با اشاره به اینکه ایران به اقصی نقاط دنیا صادرات فرش دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۹۸ درصد صادرات فرش ما به ۲۵ کشور، ۸۰ درصد صادرات به ۱۰ کشور و ۵۰ درصد صادرات به ۲ کشور است اما نباید تنها به چند کشور اصلی محدود شویم و باید ببینیم برای کدام بازار‌ها ظرفیت و پتانسیل داریم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نسبی تورم تاکید کرد: باید تصمیماتی مناسب و بهنگام اتخاذ شده و قوانین موثر تصویب شود تا قدرت رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش همچنان در سطح بین‌المللی حفظ شود.



تنوع، کیفیت و زیبایی فرش قم در جهان مثال زدنی است



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش قم در ادامه با اشاره به جایگاه فرش قم اظهار داشت: صنعت فرش قم در مقایسه با سایر استان‌ها به لحاظ تنوع، کیفیت و زیبایی از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده و در سراسر جهان مثال زدنی است.



وی همچنین تصریح کرد: امروزه فرش قم به دلیل تنوع در طرح و مرغوبیت کالا به اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اروپا و ژاپن صادر می‌شود و از استقبال بسیار خوبی برخوردار است.



باید مشکلات پیرامون نرخ ارز در کشور حل شود



رجبیان در پایان خواستار حمایت‌های جدی مسئولان ملی از صنعت فرش در کشورمان شد و گفت: تولید و صادرات مکمل یکدیگرند و اگر یکی نباشد دیگری هم نخواهد بود لذا مسئولان ملی باید با تزریق اعتبارات ویژه، برطرف کردن موانع تولید و صادرات و حل مشکلات پیرامون نرخ ارز از این صنعت حمایت جدی داشته باشند.