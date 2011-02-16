اعزام هیئت های تجاری مازندران به 6 کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران در استانداری افزود:هیئت تجاری بازرگانی مازندران، در سال آینده به کشورهای ارمنستان، تانزانیا، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان و اقلیم کردستا عراق اعزام می شوند.

وی افزود: برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران و مازندران در نمایشگاه بین المللی کشورهای ازبکستان، ترکیه وسوئیس مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران، با بیان اینکه در مازندران تلاش ما در جهت توسعه فعالیت های تجارت خارجی است اظهارداشت: روند صادرات استان در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه72 درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان صادرات مازندران از لحاظ وزنی از 339 هزارتن به808 هزارتن ارتقاء یافت که با رشد 138 درصدی روبرو بوده است.

وفایی نژاد، در رابطه با ایجاد توسعه خوشه صادراتی در مازندران گفت: در کشور 26 توسعه خوشه صادراتی شناسایی شده که یک خوشه سهم مازندران است که به بخش ادوات کشاورزی تعلق دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان مازندران در رابطه با ایجاد مرکز تجاری در کشورهای هدف افزود: در برنامه سال جاری ایجاد مرکز تجاری در کشور روسیه آستاراخان از موارد قابل پیگیری اتاق بازرگانی است.

وی تصریح کرد: در بحث هدفمند سازی توسعه تجاری ایجاد پایگاه های مشاوره ای بازاریابی با اختصاص 30 میلیون تومان اعتباربرای هر واحد در استان تشکیل می شود.

وفایی نژاد با اشاره به اینکه باید رقابتی سالم دربین بازرگانان ایجاد شود اظهارداشت: با ایجاد کنسرسیوم صادراتی صادرکنندگان کالاها را جمع آوری وقدرت حضور خود را در بازارهای هدف بیشتر ودر این بخش از رقابتهای ناسالم در بین تجار جلوگیری می شود.

وی با ارائه 11 برنامه در حوزه تجارت خارجی در سال 90 یادآور شد: اعزام هیئت های تجاری بازاریابی ، پذیرش هیئت های اقتصادی از کشورهای هدف، ایجاد دفاتر ونمایندگی فعال تشکلهای صادراتی در کشورهای هدف، برگزار نمایشگاه های داخلی وخارجی، برگزاری همایش فرصت های تجاری مشترک با کشورهای هدف صادراتی استان، انجام مطالعات بازارشناسی ومعرفی بازارهای هدف به تجار نیز از برنامه های سال آینده در بخش تجارت است.

وفایی نژاد با بیان اینکه سازمان بازرگانی به آموزش نوین بازرگانان وتجار اهمیت می دهد خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 23 دوره آموزش تخصصی برای 9 هزار نفر در ساعت انجام شد که درسال آینده 30 دوره آموزشی برای 12 هزار نفر در ساعت پیش بینی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران از پذیرش هیئت های تجاری بازاریابی کشورهای بلاروس، عراق، تاجیکستان، قطر، کویت، لبنان و سوریه به مازندران در سال 90 خبر داد.