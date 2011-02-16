آبیاری تحت فشار باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی لاریجانی ظهر چهارشنبه در جریان جشنواره مرکبات جهرم افزود: به طور یقین باید برای کشاورزی و دامپروری یارانه هایی در کشور اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس مسائل مختلف را دنبال می کند و برخی مسائل اگر مشکل اجرایی داشته باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، افزود: در بحث واردات مویه طی چند سال قبل مسائلی وجود داشت که برای رفع مسائل واردات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون بهره وری نیز مورد تصویب قرار گرفته که طرح کامل و جامعی محسوب می شود و بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را حل می کند.

وی با اشاره به وضعیت اقیلیمی کشور نیز بیان کرد: کشور ما دارای بارندگی متوسط 250 میلی متر است در صورتیکه این متوسط در دنیا 750 میلی متر ارزیابی می شود ضمن اینکه برخی استانها نیز با خشکسالی مواجه اند.

لاریجانی گفت: در قانون هفدمند کردن یارانه ها باید بخشی از منابع درآمدی به بخش کشاورزی اختصاصی یابد که این امر در بخش کشاورزی مفید و اثربخش است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید موضوعات تکمیلی هدفمند کردن یارانه ها نیز به خوبی اجرا و پیگیری شود ضمن اینکه باید تولید نیز بهینه شود نه اینکه تولید لطمه بخورد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان جهرم خاص است، افزود: این شهرستان در بحث خرما و مرکبات جایگاه خاصی دارد و باید صنایع نیز در شهرستان جهرم رشد کند و باید برای جهرم ساختار صنعتی در نظر گرفته شود ولی برای نگهداری بخش کشاورزی نیز نماینده مرم این شهرستان می تواند موارد را مطرح کند.

شهرستان جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.