اشد مجازات سران فتنه را از دستگاه قضائی خواستاریم

به گزارش خبرگزاری مهر از گناباد، امام جمعه گناباد، ظهر امروز چهارشنبه، در جمع راهپیمایان این شهرستان در محکومیت حرکت سران فتنه در 25 بهمن ماه در مسجد جامع و مصلی این شهر ضمن تشکر از همه اقشار مردم بویژه اساتید، کارکنان و دانشگاهیان شهرستان افزود: احساسات مردم از برخورد قبیح فتنه گران در این روزها جریحه دار شده و امروز بار دیگر به صحنه آمده اند تا حمایت خود از انقلاب و ولایت را اعلام کنند.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب، با اشاره به وجود نظیر این فتنه ها در زمان امام علی (ع) ادامه داد: در زمان امام علی (ع) هم این فتنه ها وجود داشته است و امام خطاب به فتنه گران می فرمود که به صحنه و به میان مردم بیایید و از تفرقه و جدا شدن بپرهیزید چون دست خدا با مردم است و این شعار امام علی (ع) در نهج البلاغه است که هر کس که شعر تفرقه بدهد او را بکشید گرچه زیر عمامه علی باشد.

امام جمعه گناباد خاطر نشان ساخت: ملت ولایتمدار و شهید پرور ایران اسلامی با حضور پرشور و حماسی خود در سراسر ایران اسلامی چشم مستکبران و صهیونیستها و فتنه گران را در روز 22 بهمن کور کردند و به دنیا و جهان استکبار و منافقین و حامیانشان نشان دادند که این انقلاب در قلب مردم از کوچک و بزرگ جای دارد.

وی گفت: مردم در 22 بهمن امسال برای 33 امین سال متوالی با روح امام (ره) و شهدای بزرگ تجدید بیعت کردند که این انقلاب اسلامی را تا آخرین نفس حمایت کرده و به دست صاحب اصلی آن یعنی امام زمان (عج) برسانند.

صادقی در مورد فتنه گران نیز گفت: متاسفانه فتنه گران کور دل که ریاست چشم آنها را کور کرده و به وعده های منافقین و دشمنان انقلاب دل خوش کرده اند به جای اینکه در راه مردم قرار گیرند با تبلیغات اربابهایشان و سایتهای حمایت شده از طرف دشمنان اسلام توانستند چند صد نفر را بعد از مدتها تبلیغ جمع کنند و با آشوب آمریکا و اسراییل را خوشحال و خون دانشجویان ما را بریزند و فکر کنند توانسته اند کاری انجام دهند و سران آمریکا که فکر کردند خبری است فورأ حمایت خود را از این عده اعلام کردند.

وی افزود: در این کشور عده ای زخم خورده انقلاب اسلامی هستند که فکر کرده اند می توانند نظام اسلامی را خدشه دار کنند در شرایطی که انقلاب اسلامی ما صادر می شود خروش مردم در بلاد اسلامی به گوش می رسد که در صورت مقاومت خدا همان سرنوشتی را برایشان رقم خواهد زد که برای ملت ایران رقم زد.