آموزش 800 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در لرستان

سرهنگ کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر درخرم آباد اظهار داشت: این دوره های آموزشی در مدت زمان 27 روز با حضور کارکنان نیروی انتظامی لرستان برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: آموزش استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان در این استان در قالب چهار دوره آموزشی در سطح لرستان به اجرا درآمد.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از مجموعه هایی است که مردم بشترین ارتباط با آن دارند، خاطر نشان کرد: اگر کوچکترین نارسایی چه در بعد امنیتی انتظامی و چه در بعد خدمات دهی به مردم در این مجموعه وجود داشته باشد نارضایتی و بدبینی مردم را به دنبال خواهد داشت.

سرهنگ علیزاده ادامه داد: لازم است به منظور ارتقا سطح رضایت مردم فرماندهان و مسئولان علاوه بر نظارت مستمر و کامل بر زیرمجموعه در راستای ارتقا انگیزه خدمات دهی پرسنل نیروی انتظامی اقدامات لازم را انجام دهند.