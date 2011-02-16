سران فتنه بازیگران سناریوی از پیش نوشته شده آمریکا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، علی حدادی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگ و هنر شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: سناریویی آمریکایی با بازی بدخواهان نظام بود .



فرماندار ساوجبلاغ گفت: سران فتنه، سربازان پیاده کشورهای مستکبر غربی هستند، گرایش موسوی و کروبی به صهیونیست ها و آمریکا و تبعیت از سیاستهای ننگین آنها به خوبی در 25 بهمن بر ملت هوشیار ایران اسلامی آشکار شد.

وی گفت: آنها و طرفداران اندکشان روز 25 بهمن زیر پرچم حمایت از قیام مردم مصر پنهان شدند تا این روز را به خوراک و دستاویز رسانه های بیگانه تبدیل کنند

این مسئول بیان کرد: اگر هدف حمایت از قیام مردم مصر بود مگر در روز 22 بهمن با حضور باشکوه مردم در سراسر کشور این امر انجام نشد.



نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی ساوجبلاغ گفت: 25 بهمن سناریوی از پیش نوشته شده آمریکا با بازی سلطنت طلبها، منافقین و سران فتنه بود.



حدادی افزود: ملت ایران این انقلاب را به آسانی بدست نیاورده که آن را به آسانی هم بدست دشمنان و بدخواهان بدهد.



فرماندار ساوجبلاغ افزود: این بار هم ملت همیشه در صحنه کشورمان با هوشیاری و وحدت خود فتنه دشمنان داخلی و خارجی را تشخیص داد و در مقابل آن ایستاد.



وی گفت: حرکت دیروز نمایندگان ملت هم پاسخ دندان شکنی به خوابهای آشفته و وهم آلود منافقان، سلطنت طلبها و سران فتنه بود.