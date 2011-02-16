71 پروژه آموزشی در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاور وحدتی پور بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های مدرسه سازی شهرستان اردبیل اظهار داشت: این پروژه ها در حال حاضر بین 20 تا 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه در قالب این پروژه ها بیش از 150 کلاس درس به فضای آموزشی استان اضافه خواهد شد، اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زمان بهره برداری از این تعداد پروژه را طی دو سال آینده عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام آموزشی، از اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی برای تعمیر و تجهیز مدارس استان خبر داد.

وی پروژه های مصوب سفر سوم هیئت دولت به استان را در قالب 300 نمازخانه، 52 سالن ورزشی و 9 استخر برشمرد و افزود: بر اساس برنامه رزیهای صورت گرفته این پروژه ها نیز طی سالهای 90 و 91 به بهره برداری می رسد.

وحدتی پور همچنین با اشاره به افتتاح 11 پروژه آموزشی در دهه فجر امسال تصریح کرد: این پروژه ها نیز در قالب 38 کلاس درس با سه هزار و 741 متر مربع زیر بنا و با اعتبار 33 میلیارد ریال در استان افتتاح شده است.

وی ابراز داشت: این پروژه ها از محل اعتبارات استانی و مشارکتی در شهرستانهای اردبیل، بیله سوار، پارس آباد، سرعین، کوثر، گرمی، مشگین شهر و نمین در قالب پروژه های تخریب و بازسازی، مشارکتی افتتاح و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

این مسئول در پایان از احداث پروژه مسکن مهر فرهنگیان در استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: بیش از هزار واحد مسکن مهر فرهنگیان در هفته معلم سال آینده آماده افتتاح خواهد شد.