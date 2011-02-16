قاضیان مبتدی هم حکم فتنه گران را می دانند/ خونهای زیادی به گردن آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیدشهاب الدین صدر" در نشست حامیان ولایت اظهار داشت: اینکه عده ای 25 بهمن روزی که امام (ره) به مهدورالدم شدن سلمان رشدی فتوا داده است، را برای راهپیمایی انتخاب کردند توطئه‌ای در حد انگلیس، آمریکا و اسرائیل است؛ والا از چهار مغز پوسیده این کار صادر نمی شود و این کار سران فتنه و همان هایی است که کودتای نوژه، طبس و جنگ را طراحی کردند.

صدر افزود: امروز فتنه که به نظام ضربه می زند و منافع ملی را تهدید می کند هیچ ویژگی ندارد جز اینکه یک حرکت ضددینی و ضدانقلابی است، بنابراین از سر کسانی که دوپهلو حرف می زنند یا سکوت می کنند نمی شود گذشت و آنها مقصرند.

وی با هشدار به اینکه "مگر کسی می تواند سر انقلاب معامله کند" ادامه داد: هر کس در محکومیت فتنه کوتاهی و سکوت کند محکوم است.

نایب رئیس مجلس شواری اسلامی همچنین، گفت: ما از تاریخ عبرت گرفته ایم و هر حرکتی که به سمت خیمه اسلام و ولایت جهت گیری کند مردم به صحنه می آیند.

وی با اشاره به جمله ای مبنی بر اینکه ما افتخار می کنیم که امام در بستر بیماری از دنیا رفت افزود: اگر دشمن به خیمه ولایت دسترسی پیدا کند یعنی ما کوتاهی کرده ایم و جهت گیری فتنه در همین راستاست و تمام شعارهای دیگر آنها برای فریب افکار مردم است.

صدر تاکید کرد: حرکتهای مختارگونه دل ما را شاد می کند ولی جلوی واقعه را نمی گیرد، انجام تکلیف در زمان خود باید صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس شواری اسلامی با تاکید بر اینکه جرم سران فتنه و همدستان آنها بسیار سنگین است خاطرنشان کرد: این مباحث سیاسی نیست بلکه با حیثیت دین و اسلام بازی می کنند. دستگاه قضا که جرم سلاح سرد را با سلاح گرم یکی می داند و در تبیین مجازات جلو آمده است دیگر موضوع سران فتنه خیلی واضح است، حالا نخست وزیر و رئیس مجلس بودند که بودند این بساط باید جمع شده و فتنه کور شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، افزود: هر قاضی منصفی که با الفبای قضاء آشنا باشد اگر به پرونده اینها نگاه کند می داند که باید اشد مجازات برای آنها نوشته شود؛ چرا که خون های زیادی به گردن آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که دل در گرو انقلاب امام و رهبری دارند نباید مسامحه و مماشات کنند؛ چرا که این قصه از مرزهای خود عبور کرده است و دستگاه قضایی باید برخورد جدی کند.

صدر افزود: این قصه عادی نیست که بعد از 22 بهمن، درست زمانی که مردم دیگر کشورها به ایران دل بسته اند و امیدشان به جمهوری اسلامی است دست به این اقدام بزنند، بلکه می خواهند ایران را مخدوش کنند تا دیگران نا امید شوند. باید مراقب بود چرا که برای دستاوردهایمان خیلی هزینه کرده ایم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: مجلس طیف های مختلفی دارد امااکثریت قاطع به سریع ترین شکل موضع گرفتند و درخواست اشد مجازات کردند و کمیته ای جهت ارائه گزارش در مورد فتنه در فرصت زمانی کوتاه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه کسی که در برخورد با فتنه و محکوم کردن آن تردید کند اصولگرا نیست، افزود: باتوجه به جمعیتی که در مجلس بودند بیش از 220 نفر محکومیت افراد رامضا کردند و تنها 18، 19 نفر امضا نکردند که قابل دفاع نیست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعدادی از جناح اقلیت هم امضاء کردند که قابل توجه است و همه جز 20، 30 نفر شعار دادند. مجلس وضعیت خوبی دارد و موضع ما برخورد جدی است چرا که دیگر غیرقابل گذشت است و صبر مردم لبریز شده است.

صدر همچنین گفت: در این میان برخی مذاکره می کردند که اینها نیز محکومند؛ چرا که مردم در نهم دی پاسخ همه آنهایی که کوتاهی کردند را دادند.

وی تاکید کرد: باید با بصیرت و وحدت توطئه ها خنثی شوند واختلاف سران سه قوه باید با مراقبت و انسجام حل شود چرا که امروز ایران فقط برای ما نیست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شواری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بعضی به خاطر اختلاف سلیقه دستاوردهای انقلاب را درست نمی بینند، حالت اقتدار انقلاب است که جوان ها را به خود جذب می کند وقتی امام حرف می زند همه جوان ها احساس غرور می کردند.

وی با بیان اینکه شعار اسلام در زمینه فرهنگ شعار کشورگشایی است، ادامه داد: دولت دوم خرداد تبلیغ می کرد ولی حرکت آفرین نبود شعارهایمان باید منتشر شود.

نایب رئیس مجلس شواری اسلامی همچنین با بیان اینکه فریاد امام و فریاد رهبری جاذبه دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک کشور در دنیا استقلال داشته باشد جمهوری اسلامی ایران است.

صدر همچنین اظهار کرد: پیش از انقلاب، ایران از نظر اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی در وضع نامطلوبی قرار داشت، طوری که به لحاظ سیاسی افتخار رژیم گذشته این بود که ژاندارم منطقه است.

وی افزود: با ظهور امام و پیروزی انقلاب، اتفاق جدیدی رخ داد و همه معادلات جهان بهم ریخت.

نایب رئیس مجلس شواری اسلامی ادامه داد: با ظهور انقلاب حکومتی در قرن بیستم تاسیس شد که براساس دین می خواهد جامعه رااداره کند و ادعا دارد که دین می تواند حکومت را اداره کند و پاسخگوی همه چالش ها باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اصلی ترین خطری که آمریکا و شوروی با آن مواجه بودند، دین بود، سکولاریزم به معنای بی دینی نیست؛ بلکه می گوید دین خوب است اما یکشنبه ها و فقط در کلیسا، ولی انقلاب آمد و دین را در وسطه جامعه قرار داد.

وی افزود: اینه غرب و امریکا از فکر ما آسوده نمی شوند به این دلیل است که اگر این تفکر در کشورهای دیگر بسط پیدا کند باید بساط شان را جمع کنند.

صدر در پایان تاکید کرد: دستاوردهای بزرگی مانند استقلال و آزادی داریم اما همه اینها در اتکاء و اتکال به دین و اسلام است.