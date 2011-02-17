به گزارش خبرنگار مهر، یکی از خبرهای جالب حوزه کتاب در هفته‌ای که گذشت، نهایی شدن بحث تبلیغ کتاب در تلویزیون بود.

تبلیغ کتاب در تلویزیون با تخفیف 70 درصدی

آن طور که ساسان سیادتی مجری طرح شبکه کتابفروشیهای اینترنتی ناشران ایرانی گفته است مسئولان سازمان صدا وسیما سرانجام با پخش تیزرهای تبلیغی کتاب در تلویزیون با تخفیف 70 درصدی و از بهار سال آینده موافقت کرده‌اند.

او با بیان اینکه تا کنون 100 ناشر به عضویت این شبکه درآمده‌اند از موافقت بانک پاسارگاد برای ارائه تسهیلات به این تعداد از ناشران خبر داده و گفته است: بر این اساس هر یک از ناشران با پرداخت 50 هزار تومان به شبکه می‌توانند از 60 هزار تومان تسهیلات برای ساخت و پخش هر تیزر تلویزیونی بهره‌مند شوند.



سیادتی گفت: با توجه به تعداد ناشران عضو شبکه 5 میلیون تومان برای هر ساخت هر تیزر و پخش آن در تلویزیون از ناشران جمع و هزینه خواهد شد. و با توجه به اینکه این میزان حداقل مبلغ تبلیغ در تلویزیون است، صدا وسیما هم با اِعمال تخفیف 70 درصدی حدود 3.5 میلیون تومان به این مبلغ اضافه و اقدام به ساخت و پخش تیزرهای مربوطه خواهد کرد.



مدیرعامل شرکت خدمات هوشیار "وب‌گستر" و مجری طرح شبکه اینترتی کتابفروشی ناشران ایرانی ابراز امیدواری کرده با طراحی سایت فروش کتاب برای حداقل 30 ناشر عضو شبکه اینترنتی کتابفروشی ناشران ایرانی و پرداخت تسهیلات مربوطه از طرف بانک عامل به آنان، نخستین تیزر تلویزیونی کتاب با اِعمال تخفیف 70 درصدی از نوروز 90 پخش شود.

واکنش به سخنان توهین‌آمیز مارتین آمیس درباره کودکان

اما در هفته اخیر یک اظهار نظر نویسندگان حوزه کودک را شوکه کرد. مارتین آمیس نویسنده معروف انگلیسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است: فقط یک آسیب جدی مغزی می‌تواند مرا به نوشتن داستان کودکان وادارد در غیر این صورت لعنت به من اگر دنبال چنین داستانهایی بروم چون به نظر من داستان، آزادی است و هر گونه محدودیتی در آن غیر قابل تحمل است.

این سخنان البته پاسخ چندین نویسنده کتابهای کودک را در پی داشت و آمیس از سوی آنها به توهین به نویسندگان این گونه داستانی و دست‌ کم گرفتن این ژانر ادبی که از غنا، پیچیدگی و زبان خاص خود برخوردار است متهم شد.

این اولین‌ بار نیست که آمیس جنجال به پا می‌کند. او پیش از این نیز در مصاحبه‌ای در سال 2006 با نشریه تایمز به مسلمانان توهین کرد که آن هم با واکنش مواجه شد.

این در حالی است که در سال 1989 نیز رمان "مزرعه‌های لندن" او ضد زن خوانده شده بود و از فهرست نامزدهای جایزه بوکر خط خورد.

حاشیه‌های پُررنگ نمایشگاه کتاب کودک



سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران در مصلی گشایش یافت و این در حالی است که هم نشست خبری و هم افتتاحیه این نمایشگاه با حاشیه‌هایی همراه بود.



کنفرانس خبری این نمایشگاه در حالی برگزار شد که سیستمهای گرمایشی شبستان خاموش بود و خبرنگاران از این وضعیت و سرمای استخوان سوز این منطقه از شبستان ناراضی بودند. محسن یگانه‌کاری رئیس نمایشگاه هم ضمن پذیرش این انتقادات گفت: وقتی سیستم تهویه شبستان روشن شد، قول می‌دهم اینجا چنان گرم شود که شما نتوانید این فضا را تحمل کنید و به محوطه بروید!



از نکات جالب توجه دیگر این کنفرانس مطبوعاتی حضور پُررنگ و فراوانی خبرنگاران زن نسبت به خبرنگاران مرد بود. در این نشست از بین 26 نفری که برای پوشش رسانه‌ای آمده بودند 20 نفر زن و تنها 6 نفر مرد بودند.

سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان تهران همچنین بدون حامی مالی برپا شده است؛ آنطور که یگانه‌کاری گفته "سال گذشته بخشی از درآمدهای نمایشگاه حاصل فعالیت اسپانسر بود اما امسال نمایشگاه اسپانسر ندارد.

با همه این حواشی در این نمایشگاه که تا 6 اسفند در شبستان مصلی دایر است، بیش از 9000 عنوان کتاب توسط 250 ناشر کودک و نوجوان عرضه شده است.

استاد دینانی جلوی دوربین

اما بشنوید از تهیه مستندی درباره زندگی استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد حوزه فلسفه و شعر که گویا کار تدوین آن هم در فیلمی با عنوان "فیلسوف از نمای نزدیک" به تهیه کنندگی مرکز سینمای مستند و تجربی و ساخته مشترک کریم فیضی و سیدجواد میرهاشمی به پایان رسیده است.

کریم فیضی که خود از شاگردان دینانی است در این باره گفته است: مونتاژ این کار انجام شده و تنها مرحله پایانی و همان روتوش کار باقی مانده است. ما حتی قصد داشتیم این فیلم را در جشنواره فجر امسال شرکت دهیم که اعلام شد بخش مستند ندارند.

به گفته این پژوهشگر حوزه تاریخ و فلسفه تدوین فیلم "فیلسوف از نمای نزدیک" در 100 دقیقه به پایان رسیده است.

ما به "من و تو" مجوز نداده‌ایم

در هفته اخیر شایعاتی هم درباره صدور مجوز فعالیت برای شبکه فارسی "من و تو" منتشر شد که پدرام پاک‌آئین مشاور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آنها را تکذیب کرد.

وی به مهر گفت: تا کنون درخواستی مبنی بر صدور مجوز فعالیت از این شبکه دریافت نکرده‌ایم که آن را بررسی و مجوز صادر کرده باشیم. ضمن آنکه اینگونه درخواستها در ستادی متشکل از سه وزارتخانه مسئول بررسی و درباره آن اعلام نظر می‌شود.

حذف رواقهای مصلی از فضای نمایشگاه کتاب تهران

اما نمایشگاه کتاب 90 هنوز شروع نشده، خبرها و حاشیه‌ها درباره‌اش کم کم از راه می‌رسد. در تازه‌ترین مورد از این اخبار مدیرعامل مصلای تهران اعلام کرده که امسال هم رواق‌ها در اختیار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نخواهد بود.

اصغر نادری از آماده نشدن رواقهای شرقی و غربی برای نمایشگاه آتی و برپایی بخشی از این نمایشگاه زیر سازه‌های موقت خبر داد و گفته است: ساخت و ساز در رواقهای شرقی و غربی ادامه دارد و امکان در اختیار گذاشتن آنها برای نمایشگاه کتاب سال 1390 وجود ندارد.

وی همچنین گفته است: فضای نمایشگاه سال آینده عیناً همانند نمایشگاه سال جاری خواهد بود و در مجموع بیش از 150 هزار مترمربع از فضای مصلی در اختیار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1390 خواهد بود.

همایشی برای خواجه نصیر

اما اتفاق مهمی که تا چند روز دیگر رخ خواهد داد همایش بین‌المللی خواجه نصیرالدین طوسی است که جزئیات آن را دبیر اجرایی به مهر گفت.

به گفته سیدسعید میرمحمدصادق این همایش 4 و 5 اسفند و با حضور بیش از 50 اندیشمند ایرانی و خارجی در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود و همزمان 10 عنوان از کتاب‌های خواجه نصیر‌الدین طوسی و یا مرتبط با محورهای همایش رونمایی شود.

وی از برگزاری یک نشست ویژه و 11 نشست تخصصی در محورهای حکمت، تاریخ، ادبیات و هنر، ریاضیات، ‌نجوم و علوم خبر داده و گفته است: از استادان ایرانی و خارجی که در این همایش سخنرانی خواهند کرد می‌توان به شیرین بیانی، حسین معصومی همدانی، رسول جعفریان، عبدالله انوار، هاشم رجب‌زاده، ابوالقاسم امامی، یوب لمیر و اریک کریشنر (هر دو از هلند)، جان لارت برگرن، هیونهی پارک و رابرت جی موریسون (هر سه از آمریکا)، احمد جبار (فرانسه)، جمیل رجب و سالی رجب (هر دو از کانادا)، یوسف گرگور (الجزایر)، تارو میمورا، تاکانوری کوزوبا و یوئیچی ایساهایا (هر سه از ژاپن)، بشیر زاگوون (لیبی)، علی بابایف (از جمهوری آذربایجان)، عبدالمجید نصیر (اردن) و احمد اشرف‌اف (ازبکستان) اشاره کرد.

یوسا: هیچکس نمی‌تواند جلوی تحولات خاورمیانه را بگیرد

اما یوسا برنده نوبل ادبیات بار دیگر خبرساز شد و این بار با یک مقاله جنجالی آقای نوبلیست پرویی که سابقه فعالیت سیاسی هم دارد و حتی یکبار نزدیک بود رئیس جمهور کشورش شود درباره تحولات اخیر در خاورمیانه اظهار نظر کرده و گفته است: جنبش مردمی در کشورها تاکید انکارناپذیر این گفته توماس کارلایل است که "تاریخ جهان بیوگرافی مردان بزرگ است".

یوسا همچنین گفته است: هیچ رهبر، گروه یا حزب سیاسی نمی‌تواند جلو تحولات اجتماعی‌ را که از تونس و مصر آغاز و موجب سرنگونی بن‌علی و حسنی مبارک شده است بگیرد.

نویسنده "سور بُز" در بخش دیگری از مقاله‌اش با اشاره به غیرقابل پیش‌بینی بودن این تحولات که رسانه‌ها و سیاستمداران غربی را دچار شگفتی کرده آنها را مشابه فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن دانسته است.

یوسا همچنین غرب را مورد شماتت قرار داده که "چرا در ارزیابی جنبشهای آزادیخواهانه مردم در تونس و مصر دچار بدفهمی شده‌اند؟".

معاون مطبلوعاتی ارشاد: توقیف خوشایند نیست

اما بشنوید تازه‌ترین اظهارات محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشد را. او در گفتگو با خبرنگار مهر "توقیف" را خوشایند جامعه رسانه‌ای ندانسته و گفته است: نخستین کسانی که از توقیف رسانه‌ها متضرر می‌شوند مردمند.

محمدجعفر محمدزاده یادآور شده است: وقتی یک رسانه توقیف می‌شود چند مجموعه آسیب می‌بینند؛ مردم، خبرنگاران و کارکنان آن رسانه. پس باید تلاش کنیم کار هیچ رسانه‌ای به توقیف نکشد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به انتقادها از نحوه پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران گفته است: امسال مدیران مسئول رسانه‌ها فهرستی از 9 هزار و 200 خبرنگار را به معاونت مطبوعاتی فرستادند که 3000 نفر بیشتر از سال گذشته است و ما هم همه این اسامی را برای دریافت هدیه به ریاست جمهوری ارسال کردیم.

ناگفته‌هایی از قیام جنگل

اما آخرین خبر جالب هفته اخیر به تدوین کتابی درباره ناگفته‌هایی از نهضت جنگل و صدور مجوز به آن مربوط می‌شود. آن طور که هوشنگ عباسی تدوینگر کتاب "یادبودهای انقلاب جنگل" گفته است بخشی از این کتاب به خاطرات شاهدان و حاضران در نهضت اختصاص یافته که بارزترین بخش آن درباره خاطرات کریم کشاورز از اعضای نهضت و همچنین انجمن فرهنگ گیلان و از همکاران مجله فرهنگ است.

کشاورز تا کنون کتابهای شاخصی در زمینه فرهنگ ایران زمین تدوین کرده و عباسی از طریق نعمت لاله‌ای از نقاشان ایران که پیشتر گفتگوی مفصلی با او (کشاورز) انجام داده بود به این خاطرات دسترسی پیدا کرده است.