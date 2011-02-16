مشاغل خراسان رضوی برای تأمین سوخت ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته سوخت استان با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و سهمیه بندی سوخت، سهم سوخت و قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی مشخص شد.

وی افزود: در این میان تعدادی از اصناف به دلایل مختلف در قالب هیچ یک از بسته های حمایتی سوخت دولت قرار نمی گیرند که باید با تعامل سازمان های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی استان دسته بندی شوند تا برای سوخت آنها تصمیم گیری شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: اصنافی که در محدوده دسترسی به گاز شهری واقع شده اند و نیاز به سوخت دارند باید از این انرژی استفاده کنند و اصناف آلاینده محیط زیست نیز باید به مکان های مجاز که مورد تایید واحدهای ذیربط هستند منتقل شوند.

حسین پور تصریح کرد: نوع و میزان سوخت آن دسته از اصنافی که در هیچ کدام از رسته های صنایع و کشاورزی قرار نمی گیرند از طریق وزارت بازرگانی تعیین می شود تا نسبت به حمایت از آنها برنامه ریزی گردد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها فرصت مغتنمی است تا بتوان نسبت به بهره وری و اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف برنامه ریزی کرد.