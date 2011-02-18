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۲۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تعیین سبد جدید کالایی برای کارگران/ ارائه جزئیات به شورای‎عالی کار

تعیین سبد جدید کالایی برای کارگران/ ارائه جزئیات به شورای‎عالی کار

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از اتمام بررسی‌ها و تعیین سبد کالایی برای تامین حداقل معیشت خانوار کارگری خبر داد و گفت: نتایج حاصل از این پژوهش به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود.

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته توسط مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خبر داد و گفت: به زودی نتایج نهایی بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته در استان ها را به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: متاسفانه برخی اعداد و ارقام اعلام شده از سوی گروه های کارگری قابل اجرا نیست و شرایط تحقق مواردی که درخواست می شود، وجود ندارد.

یاراحمدیان با تاکید بر این مطلب که نتایج بررسی ها و اقدامات کارشناسانه مجمع عالی نمایندگان کارگر آماده ارائه به شورای عالی کار است، خاطر نشان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی کار بخشی از مشاهدات و نتایج به دست آمده در مورد وضعیت معیشتی کارگران را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: شرایط تامین حداقل معیشت کارگران را با کمک برخی نمایندگان خود در استان ها استخراج و آماده کردیم. همچنین نظرات تحلیلی و کارشناسی مجمع نیز قابل ارائه شده است.

این مقام مسئول در حوزه کارگری، بیان داشت: طی روزهای گذشته نظرات و نتایج به دست آمده از پژوهش و مطالعات انجام شده توسط استان ها را نیز دریافت کردیم.

یاراحمدیان اظهار داشت: مجمع عالی نظرات و مشاهدات خود را از وضعیت معیشتی و سبد کالای خانوار به شورای عالی کار اعلام می کند.

کد مطلب 1255553

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