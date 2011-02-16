به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری پیش از ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب قم در جمع خبرنگاران گفت: احداث شهرک چاپ نشر قم می‌تواند یکی از بسترهای مورد نیاز برای توسعه نشر و فرهنگ کتابخوانی در استان قم را مهیا کند تا همشهریان از ثمرات آن بهره‌مند شوند.



وی در ادامه با تاکید بر اینکه راه اندازی نمایشگاه استاندارد یکی از ضرورت‌های قم است، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر قم نقش ویژه‌ای در نشر کشور دارد و این نقش در تولید کتب دینی برجسته‌تر است، این انتظار مردم برای برپایی نمایشگاه دائمی یک انتظار به حق است.

سخنگوی شورای شهر قم افزود: با همتی که تعاونی ناشران داشتند و با مشارکت شهرداری قم، ساختمان ناشران در خیابان معلم در حال احداث است و ایجاد این ساختمان و بهره برداری از آن می‌تواند نقش موثری را در بهبود وضعیت فیزیکی ناشران در شهر قم ایجاد کند.



وی با ابراز رضایت از طراحی‌های ساختمان ناشران ابراز داشت: در این طراحی، بخشی نیز برای برپایی نمایشگاه دائمی در نظر گرفته شده است هر چند ممکن است در این فضا نیز محدودیت مکان وجود داشته باشد اما برای اولین قدم، بهره برداری از ساختمان ناشران می‌تواند در ساماندهی ناشران نقش مهمی را ایفا کند.



بختیاری در ادامه اصل ایجاد شهرک چاپ و نشر را ایده مناسبی برای استان قم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن حوزه‌های علمیه، مراجع و علما و مراکز فرهنگی در قم این شهر نیازمند ایجاد چنین شهرکی بوده و هست که اقدامات مقدماتی احداث آن انجام شده است که امیدواریم هر چه زود‌تر به بهره برداری برسد.

سخنگوی شورای شهر قم، در بخش دیگری از سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب تصریح کرد: کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در کشور است و برگزاری نمایشگاه می‌تواند مشوق خوبی برای توسعه کتابخوانی باشد.

وی افزود: سقف کیفی و کمی نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است.