شورای حل اختلاف بخش تعاون راه اندازی می شود

علیرضا جوانمردی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تا پایان سال جاری شورای حل اختلاف بخش تعاون با هدف کمک به سیستم قضایی استان و رفع مشکلات تعاونگران در مدت زمان کوتاه راه اندازی می شود.

وی افزود:‌ در حال حاضر تعاونی های مختلف استان با مشکلات متعددی مواجه هستند که با راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه تعاونی ها می توان بسیاری از موارد را پیش از ورود به سیستم قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

این مسئول با اشاره به اینکه تعاونی ها مسائل و مشکلات خاص خود را دارند، یادآور شد:‌ فعالیت این شورا می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

تعاونگران آموزش تخصصی می بینند

مدیرکل تعاون استان البرز با تاکید بر اینکه ارائه آموزشهای لازم به تعاونگران می تواند گامی اساسی در جهت رفع مسائل کم اهمیت و بهره مندی از ظرفیت های مختلف این حوزه باشد، گفت: ارائه آموزشهای تخصصی به مدیران و اعضای تعاونی از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار تعاون استان قرار دارد.

وی افزود: آموزش عمومی تعاون از دیگر برنامه های آموزشی است که برای آگاهی مردم از فعالیت ها و اقدامات تعاون صورت می گیرد.

جوانمردی خاطرنشان کرد: در سال آینده آموزش گروههای عمومی و تخصصی با ظرفیت بیشتری در سطح استان البرز مورد توجه قرار می گیرد تا مردم بتوانند با استفاده از ظرفیت های مختلف بخش تعاون نسبت به مشارکت گسترده در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کنند.