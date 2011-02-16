جمعیت زیاد زائر در مشهد از عوامل فعالیت کودکان خیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس شیرمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه مشهد بعد از تهران در میان سایر شهرهای کشور از جمعیت کودکان خیابانی بیشتری برخوردار است، افزود: در زمان پیک حضور زائران در مشهد همچون نوروز، تابستان و ایام دهه آخر صفر، جمعیت کودکان خیابانی در این شهر به اوج خود می رسد.

وی با اشاره به اینکه حضور کودکان خیابانی باعث به وجود آمدن بزهکاری در سطح شهر می شود، تصریح کرد: این افراد درآمد حاصل از فعالیتهای کاذب خود را به عنوان شغل برای خود انتخاب کرده و فضای شهر را نامناسب جلوه می دهند.

شیرمحمدی، در خصوص آسیبهای وارده از جانب کودکان خیابانی اظهار داشت: این افراد در درجه اول خود آسیب دیده و سپس جامعه را نیز دچار آسیبهای مختلف اجتماعی و پیامدهای ناسالمی می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه کودکان خیابانی در معرض مشکلات بهداشتی قرار دارند، خاطرنشان کرد: این کودکان با حضور در جامعه و ارتباط با سایر افراد تهدیدی برای بهداشت جامعه هستند.

شیرمحمدی با اشاره به عملکرد سازمان های مرتبط با موضوع کودکان خیابانی، بیان کرد: در این زمینه باید با مدیریت درست و سازنده و تعامل مناسب با مدیریت واحد شهری درجهت کمک به معضل کودکان خیابانی و آسیب های اجتماعی همه سازمان اقدام های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری جشنواره های هنری با موضوع آسیب های اجتماعی ادامه داد: استفاده از ساختارهای هنری از جمله عکس، نقاشی و فیلم برای آگاهی و اطلاع مردم از معضلات اجتماعی همچون کودکان خیابانی بسیار تاثیرگذار است.