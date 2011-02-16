ترجمه گلستان سعدی در گرجستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مترجم گلستان سعدی در مورد خصوص ترجمه و انتشار این کتاب گفت: از حدود سه سال قبل تصمیم به ترجمه این کتاب گرفتم و تمامی تلاش خود را به کارگرفتم تا ترجمه انجام شده دقیق و منطبق با متن اصلی باشد.

لویژانیدزه تاکید کرد: رعایت امانت در ترجمه برایم مهم بوده و در این ترجمه سعی کردم تا هم نثر و هم نظم مورد توجه قرار بگیرد.

این کتاب حاوی مقدمه‌ای شامل زندگینامه سعدی وبررسی خصوصیات شعری متن گلستان و نیز حواشی و تعلیقات که برگرفته از جدیدترین کتب در زمینه گلستان منتشر شده است.

احسان خزاعی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس در خصوص سابقه ترجمه اشعار سعدی در گرجستان گفت: ترجمه اشعار سعدی در گرجستان از سال 1909 میلادی (اوایل قرن بیستم) شروع شده ولی تاکنون متن کامل گلستان سعدی منتشر نشده و تنها به ترجمه قطعاتی از اشعار این شاعر بلند آوازه اکتفا شده است.

در خصوص ترجمه اخیر گلستان سعدی به زبان گرجی اضافه کرد: این ترجمه به دست فردی توانمند مانند پروفسور گیورگی لوبژانیدزه که استاد دانشگاه دولتی تفلیس، تحصیلکرده دانشگاه تهران و ایرانشناسی فعال است انجام شده است.

خزاعی اظهار امیدواری کرد تا نسل جوان گرجی هر چهبیشتر بتواند با ادبیات کلاسیک ایران آشنا شوند.

گیورگی لوبژانیدزه متن کامل قرآن کریم را به زبان گرجی ترجمه کرده و به عنوان پژوهشگر برتر در حوزه اسلام شناسی، موفق به دریافت جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است.