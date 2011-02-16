کابوس رویایی در صدای طبرستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کابوس رویایی کاری است از رحمان قدمی و به تهیه کنندگی سکینه بوداغی که با هدف ارشادی تربیتی در دو قسمت 30 دقیقه ای با موضوع اعتیاد از صدای مرکز مازندران تهیه و پخش می شود.

کابوس رویایی، ماجرای جوانی به نام بهمن است که برای بیدارماندن در شب جهت درس خواندن و قبولی درکنکور به مواد مخدر روی می آورد. از این رو پدر بهمن اورا برای ترک اعتیاد به کمپی می برد؛ اما آن کمپ غیر قانونی است و باعث فرار بهمن از آنجا می شود.

شبکه طبرستان، ویسندگی این نمایش را عاطفه مکاری و صدابرداری را مهدی اوشیب نتاج برعهده دارند و مهران زنجانی، بهروز اقیان، بهزاد کاشفی و مهدی رضایی دراین نمایش ایفای نقش می کنند.

منتخب ورزش قهرمان شد

به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به همت واحد اموراجتماعی و رفاهی مرکز، سومین دوره مسابقات فوتسال با حضور 12 تیم در مرکز مازندران برگزار شد.

دراین دوره ازاین مسابقات پس ازانجام بازیهای دوره مقدماتی چهار تیم منتخب ورزش، تحقیقات، فنی و اداری مالی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که در پایان نیز تیمهای منتخب ورزش، اداری مالی وتحقیقات به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

16 ایستگاه تلویزیونی در مازندران افتتاح شد

با تلاش همکاران معاونت فنی صدا و سیمای مازندران، در دهه فجر امسال 19 طرح فنی افتتاح شد.

در طلیعه سی وسومین دهه فجر انقلاب اسلامی با تلاش شبانه روزی همکاران حوزه فنی وبا بودجه های ملی واستانی بالغ بر هشت هزار و 450 میلیون ریال علاوه بر راه اندازی و ارتقاء بیش از 16ایستگاه تلویزیونی در سطح استان، سیستم انیمیشن دیجیتال مرکز نیز افتتاح شد.

بهره برداری از سیستم شبکه دیجیتال مونتاژ های غیرخطی ونیز بهره گیری از ساختمان جدید فنی تاسیسات مرکز از دیگر پروژه های مورد اشاره است.

رویش در مازندران

رویش، عنوان مستند گزارشی است از مهران کاکوئی و به تهیه کنندگی اصغر باباکوئی که با هدف اطلاعاتی و آموزشی و با موضوع پرداختن به چهره های فرهیخته و علمی در26 برنامه 25 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان تولید و پخش می شود.



این برنامه، با توجه به سال همت مضاعف وکار مضاعف، به معرفی چهره های فرهیخته وعلمی استان که در توسعه ورشد علمی فرهنگی استان نقش به سزایی را ایفاء نموده اند، می پردازد.



راهیابی برکت در مسابقه نماز

ویدیوکلیپ برکت به کارگردانی یاسر طالبی وتهیه کنندگی میترا روحی منش، تولید سیمای مرکز مازندران برای رقابت در بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم نماز ونیایش که اول تا ششم اسفند ماه سال جاری در قم برگزار خواهد شد، راه پیدا کرد.



فیلمنامه دریای درون به نویسندگی یاسر طالبی نیز در بخش فیلمنامه جشنواره نماز ونیایش جزء 14 اثر منتخب سراسر کشور انتخاب شد.

بانوان صداو سیمای مازندران بر سکوی دوم

شنای بانوان صدا وسیمای مازندران درالمپیاد ورزشی بانوان مراکز استانها که به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و به همت اداره کل تربیت بدنی سازمان صدا وسیما در تهران برگزار شد، توانست مقام دوم مراکز استانها را ازآن خود کند.



بانوان صدا وسیمای مازندران، با شرکت دراین مسابقات دررشته آمادگی جسمانی (در چهار رده سنی) با کسب مقام دوم وسوم ورشته شنا (درسه رده سنی) باکسب مقام سوم عنوان دوم را برای مرکز به ارمغان آورند.



شرکت کنندگان دررشته شنا مرضیه غلامی، فاطمه جمالی ومریم داودی با سرپرستی رعنا علی پور و دررشته آمادگی جسمانی: مرضیه زکریازاده، فریده اصغرپور، مریم حسینی، فاطمه شمشیربند با سرپرستی فاطمه جمالی ومربیگری آذر ربیعی توانستند، مقام دوم ورزش مراکز استانها رااز آن خود کنند.