جلوگیری از تفرقه و نفاق بزرگترین عامل ایجاد وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس امینی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس، بیان داشت: یکی از مهم ترین عناصر تاثیر گذار در توسعه و پیشرفت یک جامعه وجود وحدت و انسجام در آن جامعه است.

وی ادامه داد: شهرستان بندرعباس و استان هرمزگان یکی از بهترین نمادهای انسجام و وحدت در کشور هستند.

فرماندار بندرعباس با اشاره به وجود عوامل مختلف در ایجاد وحدت، عنوان کرد: اولین عامل تقویت وحدت توجه به مشترکات است و اگر به این مشترکات خوب بپردازیم نتیجه آن ایجاد وحدت و انسجام است.

امینی زاده افزود: همدلی یکی دیگر از عوامل ایجاد وحدت است و همدلی بر اساس احترام متقابل عامل وحدت و انسجام است.

وی اظهار داشت: بزرگترین عامل ایجاد وحدت در جامعه جلوگیری از تفرقه و نفاق است و باید جلوی کسانی که به دنبال ایجاد نفاق هستند را بگیریم.

فرماندار بندرعباس با اشاره به اهمیت شناخت دشمن، تصریح کرد: دشمن از ابزار تفرقه و نفاق برای از بین بردن وحدت در یک جامعه استفاده می کند و ما باید به شدت با دشمن برخورد کنیم.

امینی زاده با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال، بیان داشت: جریان نفاق در روزهای اخیر خود را در قالب جریان فتنه نشان داده است و در واقع فتنه و نفاق مکمل یکدیگرند.

وی اضافه کرد: ما به عنوان سربازان انقلاب و کسانی که در این کشور مسئولیت داریم باید جریانات فتنه افکن و نفاق آمیز در کشور را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنیم.

فرماندار بندرعباس با اشاره به حرکت نفاق آمیز برخی افراد در روز 25 بهمن، اظهار داشت: این افراد اگر راست می گفتند باید برای حمایت از مردم مصر در روز 22 بهمن به خیابانها می آمدند اما این حرکت آنها نشان داد که آنها فقط برای رسیدن به خواسته های پلید خود در روز 25 بهمن راهپیمایی کردند.