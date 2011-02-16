به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رسول رنجبران بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی در کشور نیستیم، بیان داشت: دولت نیز در راستای ساماندهی به این شرایط عملیات گستردهای را تحت عنوان هدفمندی یارانهها در دولت آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه این مبحث نیز از دیرباز مورد تاکید همه کارشناسان بود، گفت: شفاف شدن اقتصاد، عدالت محوری و ایجاد شرایطی به دور از هر گونه رانت و برپایه درستکاری از اقدامات مورد انجام در این راستا خواهد بود.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: امروز اقتصاد ما نیاز به این دارد که توانمندیهای کوچک در قالب تشکل متمرکز شوند با توجه به این هدف که فعالیتهایی را در بخشهای اقتصادی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه تاکنون همه سرمایهگذاریهای بزرگ در کشور توسط دولت انجام شده است، افزود: در راستای اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی که براساس جمعبندی خود دولت انجام شده است باید سرمایهگذاریها به بخش خصوص واگذار شود.
رنجبران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی در بخش بینالملل نیز دارای شرایط و موقعیت خوبی هستند، افزود: برخی از این شرکتهای خصوصی توانایی صادرات به بیش از 30 کشور دنیا را در کارنامه خود دارند.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاریهای کلان در اقتصاد در حوزه سازمانهای مردم نهاد انجام شده است، ادامه داد: یکی از مهمترین سازمانهای مردم اتاق بازرگانی است که حدود 400 سال قدمت دارد و در اصفهان نیز حدود 70 سال از فعالیت آن میگذرد.
کاندید دور هفتم اتاق بازرگانی اصفهان گفت: افراد خیری اقدام به راهاندازی اتاق بازرگانی در اصفهان کردند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بخش خصوصی باید از بخش دولتی جدا باشند، اظهار داشت: مدیران بخش خصوصی میتوانند تا 100 یا 200 سال را نیز برنامهریزی کنند در حالی که مدیران بخش دولتی امروز هستند و فردا بنا به مصلحت کنار میروند و نمیتوانند برنامههای بلند مدت را در فعالیتهای خود قرار دهند.
رنجبران با تاکید بر اینکه انتظار داریم اتاق بازرگانی به صورت کامل خصوصی شود و یک بنگاه دولتی مانند اکنون نباشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که حدود 15 سال است هیچ طرح ملی در استان بعد از پالایشگاه، فولادمبارکه و ذوب آهن انجام نشده که این ظلم به استان اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه در مجامع تصمیمگیری اصفهان به عنوان استانی برخوردار مطرح میشود، تاکید کرد: این در حالی است که یکی از وظایف بخش خصوصی که بتواند از بستر سازمانهای مردم نهاد حرکت کند و فضای موجود را عوض کند اتاق بازرگانی است.
کاندید دور هفتم اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی باید در این راستا حرکت کرده و با مذاکرات و شرایط موجود را اصلاح کند و در جهت توسعه اقتصادی استان گام بردارد.
وی ادامه داد: نخستین مشکل ما این است که مسئولان بخش خصوصی در این راستاها هیچ اقدامی نمیکنند.
رنجبران با بیان اینکه اتاق میتواند تفکر خود را در مباحث اقتصادی پیدا کند، اضافه کرد: در کشورهای اقتصادی نقش اتاق بازرگانی بسیار مهم است.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی اتاق بازرگانی تنها کار روزمرگی شده و بالاترین درآمدها و هزینهها نیز در این دوره اتاق بازرگانی اصفهان صرف شده است.
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