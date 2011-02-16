طلاب حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در کرج راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طلاب و روحانیون حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) علاوه بر تعطیل کردن کلاسهای خود با برگزاری راهپیمایی گسترده خواستار محاکمه سران فتنه شدند.

در این راهپیمایی که از حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) تا مزار شهدای گمنام مصلی این استان برگزار شد طلاب و روحانیون بسیجی علاوه بر محکوم کردن اعمال و رفتارهای سران فتنه از قوه قضائیه خواستند با میرحسین موسوی و مهدی کروبی برخورد قانونی صورت گیرد.

همچنین شرکت کنندگان در این راهپیمایی از برخی از مسئولان کشور خواستند مواضع خود را در قبال سران قتنه مشخص و در صورتیکه پیروی واقعی ولایت فقیه هستند راه خود را از سران استکبار جهانی و فریب خوردگان داخلی جدا کنند

در پایان این راهپیمایی طلاب بسیجی در مزار شهدای گمنام با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن فتنه گری در کشور از قوه قضائیه و دیگر مسئولان امنیتی خواستند هر چه سریعتر چشم فتنه را در کشور کور کنند.