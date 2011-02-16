نظارت بر واحدهای آموزشی غیر انتفاعی اردبیل تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام سید حسن عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: تشدید نظارت در این مراکز آموزشی آسایش خاطر خانواده ها تامین خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برقرار کردن عدالت اجتماعی بیت الغزل نظام و جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: هم اکنون نظارت کافی و تقویت اهرمهای نظارتی بر واحدهای آموزشی غیر انتفاعی استان ضروری است.

امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به عدم وجود مدارس تیزهوشان در برخی شهرستانهای استان افزود: حوزه علمیه اردبیل برای راه اندازی این گونه مدارس در شهرستانهایی نظیر پارس آباد و خلخال اعلام آمادگی کرده است.

وی آموزش و پرورش را اصلی ترین شاخص برای توسعه استان عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک هر اقدام و فعالیت موثر و رو به جلو در این عرصه و ارتقا شاخص توسعه، برکات متعددی را نصیب مردم خواهد کرد.

عاملی با بیان اینکه استان اردبیل باید به در بحث آموزش و پرورش به رتبه مناسب شان خود در سطح ملی دست یابد، تصریح کرد: نباید اجازه داد استعدادهای فکری، روحی و علمی این منطقه مدفون شود.

وی همچنین خواستار اصلاح وضعیت منطقه بندی سهمیه کنکور و عدم لحاظ اردبیل با استانهای دور دست هم منطقه شد و خاطر نشان کرد: در صورت عدم تجدید نظر در این خصوص، بخشی از فرصتهای ورود دانش آموزان به دانشگاه ممکن است به دلیل حساسیت به حق اولیا از دست برود.

نماینده ولی فقیه در استان تلاش و سرمایه گذاری معنوی و مادی خیرین مدرسه ساز استان را آبرویی برای نظام دانست و بر توسعه مدارس قرآنی در مقطع تحصیلی پیش دبستانی در استان تاکید کرد.