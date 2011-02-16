قیمت بالای ابریشم یکی از مشکلات تولیدکنندگان فرش دستباف قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا محمدی بیگی پیش از ظهر چهارشنبه در میزگرد بازارشناسی و راهکارهای ورود فرش دستباف ایران در بازارهای جدید که در سالن همایشهای مجتمع اداری اصناف قم برگزار شد، با اشاره به مشکلات متعدد تولید و صادرکنندگان فرش دستباف استان بیان داشت: اول باید مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کرد چرا که با وجود مشکلات متعدد آنان اصلا فرشی به آن حد تولید نمیشود که ما برای صادرات و بازارشناسی آن بحث کنیم.
با دو برابر شدن قیمت ابریشم انگیزه تولید کاهش یافته است
وی با اشاره به قیمت ابریشم به عنوان یکی از مواد اولیه تولید فرش گفت: در حال حاضر قیمت ابریشم ۲ برابر شده است و خرید آن برای تولیدکنندگان صرف نمیکند و به همین دلیل انگیزه تولید در بین آنها از بین رفته است.
محمدی بیگی تصریح کرد: ما در این خصوص درخواست وام کردیم تا ابریشم وارد کنیم و به فاصله دو تا سه ماه پول آن را برگردانیم چرا که فرشهای قم به دلیل کیفیت بالا مشتری دارد و این مبلغ برخواهد گشت اما تا کنون تسهیلاتی دریافت نشده است.
تسهیلات ویژه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد
وی همچنین تاکید کرد: باید در قالب وام تسهیلاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا بر اساس آن فرش با کیفیت تولید شود اما در جایی که در استان آذربایجان وامهای میلیاردی به این موضوع اختصاص پیدا میکند ما در دو سه سال اخیر در استان قم حتی نتوانستهایم وام در رقمهای پایین را هم اخذ کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم در خصوص مشکلات صادرکنندگان فرش دستباف نیز بیان داشت: دو سال است که جایزه صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نشده، همچنین تعرفههای بالای گمرکی و دریافت ۳ درصد ارزش افزوده از دیگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان فرش دستباف است.
وی در ادامه به کیفیت فرش قم اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان استان قم برای تنوع و بازاریابی محصولات اهمیت زیادی قائل هستند و همواره در تولید پیشتاز میباشند.
باید از کارگاههای متمرکز در قم استقبال بیشتری شود
محمدی بیگی خاطرنشان کرد: برای رشد و ارتقای فرش قم تولیدکنندگان باید از کارگاههای متمرکز استقبال بیشتری داشته باشند و به صورت سفارشی فرش ببافند.
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