نظارت بر اماکن اقامتی و مسافرتی خراسان رضوی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن لشگری، امروز چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در راستای وظایف ذاتی و نظارت بر اماکن اقامتی، بیش از هفت هزار بازدید از هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها به عمل آمده است.

وی گفت: در طول 9 ماه امسال برای 184 واحد اقامتی تذکر و برای 102 واحد اخطار صادر شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت بیش از یک هزار و دویست بازدید نظارتی بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز صورت پذیرفته است که منجر به 48 مورد تذکر و 12 مورد اخطار شده است.

لشگری اظهار داشت: واحدهای بین راهی و رستوران های ییلاقی نیز، زیر نگاه نظارتی میراث فرهنگی خراسان رضوی هستند به طوری که، بیش از 1 هزار و 117 بار توسط این اداره کل مورد بازدید و نظارت قرار گرفته اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی به صدور 25 پروانه بهره برداری و 217 مورد تمدید پروانه اماکن اقامتی، پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی اشاره نمود و گفت: طرح تشدید نظارت بر اماکن اقامتی آغاز شده است و تا 15 فروردین ماه سال 90 ادامه خواهد داشت.

