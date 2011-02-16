نخستین شهردار شهر گزیک شهرستان درمیان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در این مراسم، مشارکت مردم شهرستان درمیان و گزیک را در تمام عرصه های ملی و اجتماعی مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امید است همچون گذشته با مشارکت و همراهی خود با شهردار و شهرداری گزیک را در رسیدن به اهداف عالیه نظام یاری دهند.
قهرمان رشید وجود مرز مشترک با کشور افغانستان را از مزیت های مهم شهرستان درمیان عنوان کرد و بیان داشت: امروز همچون گذشته مرزها تهدید به شمار نمی روند بلکه به عنوان فرصت هایی مهم برای توسعه اقتصادی محسوب می شوند که با تقویت بازارچه های مرزی به دنبال استفاده مطلوب از این فرصتها هستیم.
وی با بیان اینکه روحانیون و مردم این منطقه نیز درک صحیحی از انقلاب اسلامی داشته و مطیع مقام معظم رهبری(حفظه ا...) هستند، افزود: مردم شهرستان درمیان مرزبانانی سلحشور هستند که وجود امنیت پایدار در این منطقه مدیون آنهاست.
رشید وحدت و یکپارچگی مسئولان در شهرستان واستان را موجب پیشرفت استان دانست و افزود: در شهرستان درمیان مسئولان دلسوزانه و باقدرت به دنبال حل مشکلات و پیشرفت همه جانبه شهرستان هستند.
استاندار خراسان جنوبی در پایان توجه به مبلمان شهری، توسعه فضاهای سبز، نوسازی معابر، توجه به معماری اسلامی در ساخت و سازها را از وظایف شهردار دانست که باید به آن پرداخته شود.
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