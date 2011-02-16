نخستین شهردار شهر گزیک شهرستان درمیان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در این مراسم، مشارکت مردم شهرستان درمیان و گزیک را در تمام عرصه های ملی و اجتماعی مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امید است همچون گذشته با مشارکت و همراهی خود با شهردار و شهرداری گزیک را در رسیدن به اهداف عالیه نظام یاری دهند.

قهرمان رشید وجود مرز مشترک با کشور افغانستان را از مزیت های مهم شهرستان درمیان عنوان کرد و بیان داشت: امروز همچون گذشته مرزها تهدید به شمار نمی روند بلکه به عنوان فرصت ‌هایی مهم برای توسعه اقتصادی محسوب می ‌شوند که با تقویت بازارچه ‌های مرزی به دنبال استفاده مطلوب از این فرصتها هستیم.