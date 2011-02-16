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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۰

طبری خبر داد:

محتوای الکترونیک در مدارس مازندران افزایش می یابد

محتوای الکترونیک در مدارس مازندران افزایش می یابد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش آموزش و پرورش مازندران گفت: به منظور غنی سازی اطلاعات روزآمد دانش آموزان، محتوای الکترونیک در مدارس مازندران افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طبری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی محتوای الکترونیک در قائم شهر افزود: پیشرفت الکترونیکی دردنیای امروز بسیار سریع و قابل توجه است و اگر می خواهیم در مسیر سایر کشورها باشیم باید قدمهای محک متر و بلندتری برداریم.

وی خاطر نشان کرد: جامعه ما دارای جوانان با استعدادی است و باید از این پتانسیل جهت جهش درعلم الکترونیک وتولید نرم افزارهای الکترونیکی استفاده کرد.
 
وی گفت: ایران اسلامی از بسیاری جهات دردنیا مطرح است و در این راستا دست اندرکاران تولید محتوای الکترونیکی در آموزش وپرورش باید با تلاش وجدیت بیشتری تلاش کنند تا موفقیت حاصل شود.
 
محمد حسین امیری، مدیر آموزش وپرورش قائمشهر گفت: فناوری جدید و پیشرفت های علمی سبب می شود تا آموزش نیز از این پیشرفت بهره مند باشد.
 
وی افزود: مدارس هوشمند ارتباطات رایانه ای و آموزش مجازی از ابزارهای پیشرفت فن اوری هستند که باعث می شود در روند تحصیلی پیشرفت حاصل شود.
کد مطلب 1255576

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