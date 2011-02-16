محتوای الکترونیک در مدارس مازندران افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طبری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی محتوای الکترونیک در قائم شهر افزود: پیشرفت الکترونیکی دردنیای امروز بسیار سریع و قابل توجه است و اگر می خواهیم در مسیر سایر کشورها باشیم باید قدمهای محک متر و بلندتری برداریم.

وی خاطر نشان کرد: جامعه ما دارای جوانان با استعدادی است و باید از این پتانسیل جهت جهش درعلم الکترونیک وتولید نرم افزارهای الکترونیکی استفاده کرد.

وی گفت: ایران اسلامی از بسیاری جهات دردنیا مطرح است و در این راستا دست اندرکاران تولید محتوای الکترونیکی در آموزش وپرورش باید با تلاش وجدیت بیشتری تلاش کنند تا موفقیت حاصل شود.

محمد حسین امیری، مدیر آموزش وپرورش قائمشهر گفت: فناوری جدید و پیشرفت های علمی سبب می شود تا آموزش نیز از این پیشرفت بهره مند باشد.

وی افزود: مدارس هوشمند ارتباطات رایانه ای و آموزش مجازی از ابزارهای پیشرفت فن اوری هستند که باعث می شود در روند تحصیلی پیشرفت حاصل شود.