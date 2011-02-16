ایستگاه شتر سواری نوروزی در آق قلا دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهروز آرخی عصر چهارشنبه در جلسه شهرداری افزود: با توجه به استقبال مسافران نوروزی از ایستگاه شتر سواری در سال گذشته، شهرداری انبارالوم در نظر دارد ایستگاه شتر سواری با همکاری بخش خصوصی دایر کند.

وی اظهار داشت: کمپ اطلاع رسانی شهرداری انبارالوم با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان آق قلا در ایام تعطیلات نوروزی در سه راهی انبارالوم دایر می شود.

آرخی بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروزی کمپی مستقل در مسیر جاده مرز اینچه برون در سه راهی انبارالوم علاوه بر ورودی شهر ایجاد خواهد شد.

شهردار انبارالوم گفت:حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار بدون اتکا به در آمدهای کاذب رویکرد ویژه شهرداری انبارالوم است.



آرخی اظهارداشت: درآمد شهرداری به عنوان ارگانی مردمی از محل وصول عوارض از طریق شهروندان تامین می شود و عوارض دریافتی از شهروندان در واقع مهمترین محل تامین هزینه های شهرداری است.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری انبارالوم در راستای ایجاد درآمدزایی پایدار گفت: اتکا به جرایم ساختمانی، ماده 100 و درآمدهای کاذب در پیش برد اهداف شهرداری کافی به نظر نمی رسد و شهرداری باید به سمت ایجاد درآمد های پایدار جرکت کند.



شهردار انبارالوم افزود: تلاش شده تا با همفکری افراد صاحب نظر در جلسات شورای اسلامی شهر انبارالوم، موارد تقویت و بستر سازی این مهم در این شهر فراهم شود.