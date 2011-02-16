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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

ایستگاه شتر سواری نوروزی در آق قلا دایر می شود

ایستگاه شتر سواری نوروزی در آق قلا دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار انبارالوم همچنین از احتمال دایر شدن ایستگاه شتر سواری در محل کمپ سه راهی انبارالوم در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهروز آرخی عصر چهارشنبه در جلسه شهرداری افزود: با توجه به استقبال مسافران نوروزی از ایستگاه شتر سواری در سال گذشته، شهرداری انبارالوم در نظر دارد ایستگاه شتر سواری با همکاری بخش خصوصی دایر کند.

وی اظهار داشت: کمپ اطلاع رسانی شهرداری انبارالوم  با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان آق قلا در ایام تعطیلات نوروزی در سه راهی انبارالوم  دایر می شود.
 
آرخی بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروزی کمپی مستقل در مسیر جاده مرز اینچه برون در سه راهی انبارالوم علاوه بر ورودی شهر ایجاد خواهد شد.
 
شهردار انبارالوم گفت:حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار بدون اتکا به در آمدهای کاذب رویکرد ویژه شهرداری انبارالوم است. 

آرخی اظهارداشت: درآمد شهرداری به عنوان ارگانی مردمی از محل وصول عوارض از طریق شهروندان تامین می شود و عوارض دریافتی از شهروندان در واقع مهمترین محل تامین هزینه های شهرداری است.
 
وی با اشاره به رویکرد شهرداری انبارالوم در راستای ایجاد درآمدزایی پایدار گفت: اتکا به جرایم ساختمانی، ماده 100 و درآمدهای کاذب در پیش برد اهداف شهرداری کافی به نظر نمی رسد و شهرداری باید به سمت ایجاد درآمد های پایدار جرکت کند.

شهردار انبارالوم افزود: تلاش شده تا با همفکری افراد صاحب نظر در جلسات شورای اسلامی شهر انبارالوم، موارد تقویت و بستر سازی این مهم در این شهر فراهم شود.
کد مطلب 1255578

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